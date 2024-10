美 전직 상원의원, 부인과 사별 20년 만에 남성과 결혼

부인과 사별한 미국의 전직 상원의원이 90세의 나이에 남성과의 동성결혼 사실을 공개해 화제다.

미 주요 언론들은 24일(현지시간) 해리슨 워포드(90ㆍ민주당) 전 펜실베이니아 상원의원이 오는 30일 매튜 찰턴(40)과 결혼식을 올린다고 앞다퉈 보도했다.

워포드 전 의원의 결혼 소식이 처음 알려진 건 23일 뉴욕타임스(NYT)에 실린 기고문에서였다. 그는 ‘다시 사랑을 찾아서, 이번에는 남자와(Finding Love Again, This Time With a Man)’라는 제목의 글을 게재해 결혼 사실을 직접 알렸다.

존 F. 케네디 전 대통령의 민권담당 특별 보좌관이었던 워포드 전 의원은 흑인 인권운동가인 고(故) 마틴 루터 킹 목사의 막후 고문이기도 했다. 2008년 대선 때는 버락 오바마 당시 후보의 펜실베이니아 지역 책임자를 맡아 지역 사회에서 잘 알려진 인물이다.

그는 뉴욕타임스 기고문에서 “1996년 70세의 나이에 아내 클레어를 백혈병으로 떠나보낸 후 새로운 사랑을 할 수 없다고 생각했지만 5년 뒤 플로리다 주의 휴양지 해변에서 운명같은 사랑을 만났다”고 말했다.

두 사람이 처음 만난 2001년 당시 매튜 찰턴은 25세 청년이었다. 워포드 전 의원은 “매튜와 미국 국내 및 유럽 여행을 다니며 좋은 친구가 됐고 15년을 함께 보내며 사랑의 감정으로 발전했다”고 설명했다. 그는 “멋진 여성과 반세기 동안의 결혼 생활 이후 두번째 행복을 맞이하게 됐다”고 덧붙였다.

워포드 전 의원은 “3년 전 가족들에게 매튜와의 관계를 털어놓고 이해를 구했으며 매튜의 가족들도 나를 따뜻하게 받아들였다”면서 “미 대법원이 ‘결혼은 성(性)적 본성이 아닌 사랑에 기반한다’며 동성결혼을 합법화한 시대에 살고 있어 행운”이라고 말했다.

백수진 기자 peck.soojin@joongang.co.kr