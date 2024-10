셰익스피어 400주기…68세 찰스도 무대 올라 “사느냐 죽느냐” 읊어

“온 세상은 무대요, 모든 남녀는 배우라네. (All the world’s a stage, And all the men and women merely players.)”

23일(현지시간) 대문호 셰익스피어(1564~1616) 400주기를 맞아 영국 전역이 들썩였다. 그의 희곡 ‘뜻대로 하세요(As you like it)’ 속 대사처럼 찰스(68) 영국 왕세자부터 버락 오바마 미국 대통령까지 모두가 셰익스피어 작품 속에 빠져들었다.

400주기 행사의 하이라이트는 이날 저녁 극단 로열셰익스피어컴퍼니(RSC)가 선보인 ‘셰익스피어 라이브!’였다. 찰스 왕세자는 직접 무대에 올라 ‘햄릿’의 명대사 ‘사느냐, 죽느냐, 그것이 문제로다(To be, or not to be. That is the question)’를 읊는 장면을 연출했다.

BBC가 생중계한 이날 공연에선 주디 덴치, 이언 매컬런, 헬렌 미렌, 베네딕트 컴버배치 등 영국 출신 명배우들이 셰익스피어의 대표작 가운데 한 장면들을 선보이기도 했다.

영국을 방문 중인 오바마 대통령도 이날 오전 런던 글로브 극장을 찾아 ‘햄릿’의 일부분을 감상하는 시간을 보냈다. 오바마 대통령은 연기가 펼쳐지는 동안 음악에 맞춰 몸을 흔들거나 발을 움직이기도 했다. 준비된 공연이 끝나자 무대에 올라 “여러분 모두와 악수를 나누고 싶다. 정말 놀라운 공연이었다. 박수를 멈출 수 없었다”고 말했다.

셰익스피어의 고향인 중부 소도시 스트랫퍼드 어폰 에이번에선 수천 명의 시민이 가면을 쓰고 행진을 벌였다. 뉴올리언즈 재즈밴드 등 세계 각지에서 몰려든 공연팀들이 거리 공연을 펼쳤다. 이날 시작된 셰익스피어 400주기 행사는 오는 7월 ‘월드 셰익스피어 콩그레스’로 이어진다.

