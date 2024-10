[명화로 영어 배우기 ‘아트 잉글리시’] 가노 도슌의 ‘노랑 새와 복숭아나무’

it is warm

I don’t like spring because I love winter .

Appreciation Guide

Have your child feel the springtime by looking at the birds and flowers in the picture.

Have your child imagine the sound of birds, the smell of flowers and more.

About the Artist

Kano Toshun (1747 - 1797) was a Japanese painter. He was a member of the Kano school of painting whose style dominated Japanese art from the 15th to the 19th century. The Kano artists were famous for their elegant and decorative style and worked mainly for the nobility.

아트 잉글리시는 예술 작품을 통해 영어를 익히는 유아 대상 교육 콘텐츠입니다. 명화를 보면서 어휘나 표현의 의미를 자연스럽게 느낄 수 있도록 만들었습니다. 미술사를 대표하는 대가들의 그림을 보며 아이들과 함께 대화를 나누어 보세요. 영어 실력은 물론이고 감수성과 상상력 또한 훌쩍 자라는 것을 경험할 수 있을 것입니다.

유아전문영어 청담 아이가르텐

온라인 중앙일보