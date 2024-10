설리, 연인 최자와 찍은 사진에 "아빠세요?…", '왜?'

걸그룹 에프엑스의 전 멤버 설리가 9일 연인 최자와 침대 위에서 찍은 키스 사진을 직접 공개해 논란이 일고 있는 가운데 외국인의 댓글이 화제가 되고 있다.

한 외국인은 "Its your dad? Omg. Your dad cute" 라고 설리의 SNS에 댓글을 달았다.

이에 누리꾼들은 “외국인이 보기에 아빠로 보이나봐”, “그 와중에 귀엽다고 한 게 웃기다” 등 반응을 보였다.

온라인 중앙일보

[사진 온라인 커뮤니티 캡처]