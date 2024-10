다양한 비만 관련 신체 지수 중 '목 둘레'가 수면무호흡증과 직접적인 연관성이 있다는 메타분석 결과가 나왔다.

순천향대 부천병원 이비인후과 최지호 교수, 건국대병원 이비인후과 조재훈 교수, 한양대병원 이비인후과 조석현 교수, 성균관대 강북삼성병원 직업환경의학과 유승호 교수팀은 메타분석을 통해 수면무호흡증 환자의 비만 관련 신체계측자료 중 ‘목둘레(NC)’가 가장 유의한 지표임을 밝혀냈다고 6일 밝혔다.

메타분석은 비슷한 주제로 이미 발표된 여러 연구들을 선정해 체계적으로 고찰 및 분석하는 방법이다.

연구팀은 19편 연구에서 모두 2966명(수면무호흡증 환자 2163명, 대조군 803명)을 대상으로 비만 관련 신체계측자료인 체질량지수(BMI), 허리둘레(WC), 허리-엉덩이 둘레 비율(WHR), 목둘레를 분석했다.

그 결과 수면무호흡증의 유무에 따라 목둘레가 가장 뚜렷한 차이를 보였으며, 이는 인종 간의 차이가 없었다.

지금까지 수면무호흡증 환자를 선별, 예측하기 위해 비만 관련 신체계측자료와 수면무호흡증과의 상관성을 평가한 연구가 많았지만, 대상자 나이, 성별, 인종 등이 달라 결과가 일정하지 않다는 한계가 있었다.

연구팀은 “간단한 신체계측을 통해 수면무호흡증 환자를 선별하는 것은 수면무호흡증이 유발하는 주간 졸음, 집중력 감소, 발기부전 등 사소한 증상부터 협심증, 부정맥, 뇌졸중 등 심각한 합병증을 예방하는 데 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

이어“이번 메타분석 연구를 통해 수면무호흡증 환자에서 목둘레가 비만 관련 신체계측자료 중 가장 의미 있는 지표로 확인됐다”며 “특히 우리나라 성인남성 중 목둘레가 굵고(38cm 이상) 코를 고는 사람은 수면무호흡증일 가능성이 높으므로 병원에 내원해서 진료를 받는 것이 좋다”고 강조했다.

이번 연구는 ‘폐쇄성수면무호흡증을 가진 동양인과 서양인 환자의 신체계측자료 비교: 메타분석(Comparison of Anthropometric Data Between Asian and Caucasian Patients With Obstructive Sleep Apnea: A Meta-Analysis)’이란 제목으로 대한이비인후과학회에서 발행하는 SCIE급 국제전문학술지인 ‘임상·실험 이비인후과(Clinical and Experimental Otorhinolaryngology, CEO)' 최신호에 게재됐다.

[인기기사]

·

‘목 굵고’ 코고는 사람, 수면무호흡증일 확률 높다

[2016/04/06]

·

고대 구로병원-서울시 119특수구조단 합동 훈련

[2016/04/06]

·

화장실 못 가 쩔쩔매는 아이, 그냥 두면 치질된다

[2016/04/07]

·

세노비스 ‘가정의 달 선물세트’ 최대 30% 할인

[2016/04/07]

·

캐나다 카놀라유협회, 카놀라인포 공식 한국홈페이지 론칭

[2016/04/07]

박정렬 기자 park.jungryul@joongang.co.kr <저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어 무단전재 및 재배포금지>저작권자>

※위 기사는 중앙일보헬스미디어의 제휴기사로 법적인 책임과 권한은 중앙일보헬스미디어에 있습니다.