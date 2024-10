[간추린 뉴스] IS “런던·베를린·로마 테러할 것” 동영상

이슬람국가(IS)가 유럽 주요 도시를 공격하겠다는 협박을 담은 새 비디오를 공개했다. 5일 IS는 ‘싸워라, 알라가 너희의 손으로 그들을 벌할 것이다(Fight them; Allah will punish them by your hands)’라는 제목의 영상을 소셜미디어에 올리고 영국 런던, 독일 베를린, 이탈리아 로마를 다음 공격 목표로 지목했다. 영국 국기가 불타고 영국 하원의사당이 공격받는 등의 합성 이미지로 채워진 동영상 속에서 IS 대원은 “어제는 파리, 오늘은 브뤼셀이었다. 내일은 런던·베를린 또는 로마가 될 것이다”라고 협박했다. IS는 또 지난해 11월 프랑스 파리 테러와 지난달 벨기에 브뤼셀 테러가 자신들의 소행이라고 밝혔다.