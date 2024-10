[아트 잉글리시] 프란스 할스의 “웃는 아이”

아트 잉글리시는 예술 작품을 통해 영어를 익히는 유아 대상 교육 콘텐츠입니다. 명화를 보면서 어휘나 표현의 의미를 자연스럽게 느낄 수 있도록 만들었습니다. 미술사를 대표하는 대가들의 그림을 보며 아이들과 함께 대화를 나누어 보세요. 영어 실력은 물론이고 감수성과 상상력 또한 훌쩍 자라는 것을 경험할 수 있을 것입니다.

그림을 보며 함께 얘기해 봐요.

소년이 행복해 보여요.

●소년은 왜 행복할까요?

●여러분은 언제 행복하나요? 행복할 때는 어떤 표정을 짓지요?

●가족의 행복을 위해 무엇을 할 수 있을까요? 감상 가이드

소년의 표정을 눈여겨보면서 그림 속에 표현된 감정을 느낄 수 있도록 해주세요.

아이의 행복한 순간을 찍은 사진이 있다면 그림과 나란히 놓고 비교해 보세요. 그림과 사진의 공통점과 차이점에 대해 자유롭게 얘기할 수 있도록 해주세요. 화가에 대하여

프란스 할스(1582년경~1666년)는 네덜란드 미술의 ’황금시대’를 대표하는 화가입니다. 과감한 붓질로 사람들의 표정과 감정을 생생하게 표현한 초상화로 특히 유명합니다.

[English version]

Let's talk about the painting.

The boy looks happy.

● Why is the boy happy?

he has many friends.

(Model Answer)

● When are you happy?

I am with my mom

(Model Answer)

Appreciation Guide

Look at the facial expression of the boy in the painting and have your child imagine being happy.

Let’s compare the painting to a picture of your child. Have your child talk about how the pictures are same and/or different.

About the Artist

Frans Hals (c. 1582 – 1666) was a Dutch Golden Age portrait painter who lived and worked in Holland. He is famous for using bold brushworks to express feelings and emotions of people in his paintings.

