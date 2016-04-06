[인사] 문화체육관광부 外

◆문화체육관광부<고위공무원 전보>▶체육실장 김재원▶관광정책실 관광정책관 김태훈▶〃 국제관광정책관 이우성▶해외문화홍보원장 김갑수<과장급 전보 >▶관광정책관실 관광정책과장 강정원▶〃 관광산업과장 강석원▶〃 관광개발과장 김재현▶〃 관광콘텐츠과장 박형동▶국제관광정책관실 국제관광기획과장 윤양수▶〃 국제관광서비스과장 이성선▶〃 전략시장과장 이승훈▶예술정책관실 문화예술교육과장 강연경
◆환경부<전보>▶기후변화협력과장 최민지
◆관세청<부이사관 승진>▶조사감시국 조사총괄과장 김윤식<서기관 승진>▶감사관실 감사담당관실 강성철▶통관지원국 통관기획과 강경훈·김종덕▶심사정책국 심사정책과 이광우▶〃 법인심사과 한용우▶조사감시국 조사총괄과 정광춘▶국종망추진단 사업총괄과 김기동▶관세국경관리연수원 행정과장 권태휴▶인천세관 세관운영과 원용택·이해동▶서울세관 세관운영과장 유광수▶광주세관 〃 임창환
◆산림청<과장급>▶청장 비서관 김종연▶산림환경보호과장 이종수▶산림복지시설사업단 운영과장 안진수▶영주국유림관리소장 강성철
◆건양대▶세무경영대학장 최임수
◆대구가톨릭대▶특성화사업단장 백용매▶사랑나눔봉사단장 서종철
◆강릉원주대▶과학기술대학장 한문석▶입학관리본부장 이경숙▶보건복지연구소장 홍은영
◆스포츠동아▶광고마케팅국장 국장급 이승욱▶광고마케팅국 부장 김경륜▶경영지원팀장 부장급 윤용섭▶편집국 스포츠1부장 정재우▶스포츠2부장 최현길▶생활경제부장 양형모▶엔터테인먼트부장 겸 사업팀장 윤여수▶편집부 차장 정용운
◆아시아투데이▶광고마케팅국 광고1부장 부국장대우 임한혁
◆한국화학연구원▶경영기획실장 김중혁▶평가교육팀장 이권희
◆한국원자력연구원▶감사부장 조창연▶기술사업화팀장 유연형▶연구관리팀장 이영철▶정책총괄실장 이영준
◆한국표준과학연구원▶기술이전센터장 배성수
◆한국농촌경제연구원<승진>▶선임연구위원 박준기·김수석·김경필▶연구위원 채광석·김종진·심재헌
◆한국직업능력개발원▶인적자원개발위원회 지원센터장 고혜원▶일학습병행제 성과관리지원센터장 강경종