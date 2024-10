박은태 호흡 김준수, '태양의 후예' OST 불렀다…음원 공개는 언제?

김준수가 '도리안 그레이'에서 박은태와 호흡을 맞추는 것으로 알려져 화제가 되고 있다. 이런 가운데 김준수가 일본 도쿄에서 KBS2 수목드라마 '태양의 후예' OST를 라이브로 선보였던 사실이 알려져 눈길을 끈다.

김준수가 소속된 씨제스 엔터테인먼트는 "김준수가 30일 도쿄 국제 포럼홀 A에서 열린 '2016 XIA THE BEST BALLAD SPRING TOUR CONCERT vol.2 in JAPAN' 무대에서 태양의 후예 OST를 불러 팬들을 환호케 했다"고 전했다.

이날 무대에서 김준수는 팬들의 3가지 소원을 직접 들어주는 '지니타임' 코너에서 일본 팬들이 준비해 온 악보를 받아 들었다. 그 악보에는 '태양의 후예' OST가 담겨 있었다.

이에 김준수는 "요즘 한국에서 가장 인기 있는 드라마다. OST에 참여했는데 방송에만 나오고 아직 음원이 나오진 않았다. 그런데 일본팬 여러분들이 알고 계시니 대단하네요"라며 "오늘 이 자리에서 이 노래를 라이브로 처음 들려드리는 것 같다"며 자신이 참여한 OST의 일부분을 직접 라이브로 선보여 관객들의 큰 박수를 받았다.

온라인 중앙일보

[사진 일간스포츠]