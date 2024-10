한국여자아이스하키, 영국 꺾고 세계선수권 2연승

한국여자아이스하키대표팀이 영국을 꺾고 세계선수권 2연승을 달렸다.

한국은 3일 슬로베니아 블레드에서 열린 2016 국제아이스하키연맹(IIHF) 여자아이스하키 세계선수권 디비전 2 그룹 A(4부리그) 2차전에서 영국을 1-0으로 꺾었다.

수문장 신소정이 21개의 슈팅을 모두 막아냈고, 2피리어드 초반 파워 플레이(상대 페널티로 인한 수적 우세 상황) 찬스에서 고혜인이 터트린 선제 결승골을 끝까지 지켜냈다.

한국은 1차전에서 북한을 4-1로 꺾은 데 이어 영국마저 누르며 2연승을 달렸다. 6개 팀이 출전해 풀리그로 벌어지는 이번 대회 1위팀은 내년 디비전 1 그룹 B(3부리그)로 승격하고 최하위 팀은 디비전 2 그룹 B(5부리그)로 강등된다.

한국은 2014년과 2015년 세계선수권에서 연이어 1-3으로 졌던 영국을 꺾으며 최근 괄목할 성장세를 확인시켰다. 1피리어드 유효 슈팅 수 11-4로 앞선 한국은 2피리어드가 시작하자마자 잡은 파워 플레이 찬스에서 선제골을 뽑아냈다.

영국은 2피리어드 51초에 투 메니 맨 온 디 아이스(Too Many Man On The Ice·정원 선수 초과-선수 교체가 잦은 종목 특성상 때로 5명 이상의 스케이터가 빙상에 나서는 경우가 있다)로 팀 페널티를 받았다. 한국은 경기 들어 세 번째 잡은 파워 플레이 찬스에서 박종아와 한수진의 어시스트로 고혜인이 영국 골 네트를 갈랐다.

2피리어드 실점 위기를 넘긴 한국은 3피리어드에도 네 차례나 숏핸디드(페널티로 인한 수적 열세) 상황에 몰렸지만 신소정의 선방에 힘입어 승리를 지켜냈다.

한국여자아이스하키가 영국을 상대로 거둔 사상 첫 번째 승리다. 한국은 2007년 세계선수권 디비전3에서 영국에 0-10으로 대패한 것을 시작으로 2008년 세계선수권 디비전3에서 0-6, 2014년과 2015년 세계선수권 디비전2 그룹 A에서 연이어 1-3으로 패배하며 영국과의 역대 전적에서 4전 전패에 머물렀다.

한국은 5일 밤 11시 30분 폴란드와 3차전을 치른다. 폴란드는 1차전에서 슬로베니아를 9-2, 2차전에서 북한을 9-4로 꺾었다. 크로아티아와 슬로베니아의 전력이 크게 처지는 것으로 드러나 한국과 폴란드의 3차전이 사실상의 우승 결정전이 될 것으로 보인다.

◇2016 IIHF 여자 아이스하키 세계선수권 디비전 2 그룹 A 한국 대표팀 일정

▶1차전=한국 4-1 북한 ▶2차전=한국 1-0 영국 ▶3차전=한국-폴란드(5일 오후 11시 30분) ▶4차전=한국-크로아티아(7일 오후 11시 30분) ▶5차전=한국-슬로베니아(9일 오전 3시)

박린 기자 rpark7@joongang.co.kr