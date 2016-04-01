1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 미래창조과학부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆미래창조과학부<국장급 승진>▶연구개발투자심의관 성일홍▶지식재산전략기획단 지식재산정책관 김봉수< 전보>▶홍보담당관 김정삼▶디지털콘텐츠과장 김영문

◆통일부<고위공무원단 승진>▶통일교육원 교수부장 정승훈▶〃 개발협력부장 서정배<부이사관 승진>▶통일정책실 정책총괄과장 이종주▶남북회담본부 회담1과장 황정주▶남북회담본부 회담지원과장 배윤수▶북한이탈주민정착지원사무소 교육기획과장 이병원<서기관 승진>▶대변인실 백동룡▶통일정책실 정책총괄과 서한교▶〃 통일문화과 김난영▶정세분석국 정세분석총괄과 김인호▶교류협력국 교류협력기획과 이종철▶통일교육원 지원관리과 유재윤<과장급 전보>▶교류협력국 교류협력기획과장 김시운▶남북회담본부 회담2과장 최용석

◆인사혁신처<서기관 승진>▶대변인실 이수길▶기획조정관 여윤덕▶인재개발국 정찬우▶인사혁신국 김정곤·양태원▶인사관리국 이영인▶윤리복무국 김창주·진재훈

◆국세청<고위공무원 전보>▶국세공무원교육원장 신동렬▶서울지방국세청 국제거래조사국장 김명준▶중부지방국세청 조사2국장 윤상수<고위공무원 승진>▶부산지방국세청 징세송무국장 한재연▶〃 조사1국장 안홍기<부이사관 전보>▶운영지원과장 김태호▶서울지방국세청 납세자보호담당관 남판우▶〃 첨단탈세방지담당관 이준오▶성동세무서장 김동일<서장급 전보>▶정책보좌관 유재준▶감사담당관 최재봉▶국제협력담당관 박재형▶국제세원관리담당관 이상우▶징세과장 심욱기▶원천세과장 오덕근▶조사기획과장 이동운▶조사1과장 최시헌▶조사2과장 김운섭▶국제조사과장 이호석▶서울지방국세청 운영지원과장 류택희▶〃 개인납세2과장 고점권▶〃 법인납세과장 현석▶〃 송무1과장 김성환▶〃 조사2국 조사2과장 오태환▶〃 조사4국 조사2과장 오상훈▶송파세무서장 최영준▶잠실세무서장 김상윤▶중부지방국세청 조사4국 조사1과장 박광수▶동안양세무서장 김길용▶광주지방국세청 조사1국장 김성후▶〃 조사2국장 문희철<초임 세무서장>▶제천세무서장 이상철▶공주세무서장 장신기▶영덕세무서장 박달영▶부산지방국세청 감사관 박성학

◆아시아엔·매거진N▶총괄고문 구명수▶보건영양 논설위원 박명윤<전문기자>▶중동지역 라드와 아시라프 ▶터키·코카서스·러시아지역 메흐멧 F 오즈타르수

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT