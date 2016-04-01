[인사] 미래창조과학부 外

◆미래창조과학부<국장급 승진>▶연구개발투자심의관 성일홍▶지식재산전략기획단 지식재산정책관 김봉수< 전보>▶홍보담당관 김정삼▶디지털콘텐츠과장 김영문
◆통일부<고위공무원단 승진>▶통일교육원 교수부장 정승훈▶〃 개발협력부장 서정배<부이사관 승진>▶통일정책실 정책총괄과장 이종주▶남북회담본부 회담1과장 황정주▶남북회담본부 회담지원과장 배윤수▶북한이탈주민정착지원사무소 교육기획과장 이병원<서기관 승진>▶대변인실 백동룡▶통일정책실 정책총괄과 서한교▶〃 통일문화과 김난영▶정세분석국 정세분석총괄과 김인호▶교류협력국 교류협력기획과 이종철▶통일교육원 지원관리과 유재윤<과장급 전보>▶교류협력국 교류협력기획과장 김시운▶남북회담본부 회담2과장 최용석
◆인사혁신처<서기관 승진>▶대변인실 이수길▶기획조정관 여윤덕▶인재개발국 정찬우▶인사혁신국 김정곤·양태원▶인사관리국 이영인▶윤리복무국 김창주·진재훈
◆국세청<고위공무원 전보>▶국세공무원교육원장 신동렬▶서울지방국세청 국제거래조사국장 김명준▶중부지방국세청 조사2국장 윤상수<고위공무원 승진>▶부산지방국세청 징세송무국장 한재연▶〃 조사1국장 안홍기<부이사관 전보>▶운영지원과장 김태호▶서울지방국세청 납세자보호담당관 남판우▶〃 첨단탈세방지담당관 이준오▶성동세무서장 김동일<서장급 전보>▶정책보좌관 유재준▶감사담당관 최재봉▶국제협력담당관 박재형▶국제세원관리담당관 이상우▶징세과장 심욱기▶원천세과장 오덕근▶조사기획과장 이동운▶조사1과장 최시헌▶조사2과장 김운섭▶국제조사과장 이호석▶서울지방국세청 운영지원과장 류택희▶〃 개인납세2과장 고점권▶〃 법인납세과장 현석▶〃 송무1과장 김성환▶〃 조사2국 조사2과장 오태환▶〃 조사4국 조사2과장 오상훈▶송파세무서장 최영준▶잠실세무서장 김상윤▶중부지방국세청 조사4국 조사1과장 박광수▶동안양세무서장 김길용▶광주지방국세청 조사1국장 김성후▶〃 조사2국장 문희철<초임 세무서장>▶제천세무서장 이상철▶공주세무서장 장신기▶영덕세무서장 박달영▶부산지방국세청 감사관 박성학
◆아시아엔·매거진N▶총괄고문 구명수▶보건영양 논설위원 박명윤<전문기자>▶중동지역 라드와 아시라프 ▶터키·코카서스·러시아지역 메흐멧 F 오즈타르수