축구는 테러에 굴복하지 않았다…벨기에-포르투갈 평가전 열렸다

축구는 테러에 굴복하지 않았다. 벨기에 브뤼셀 테러 아픔을 딛고 벨기에축구대표팀과 포르투갈의 평가전이 치러졌다.

벨기에와 포르투갈은 30일 포르투갈 레이리아의 에스타디오 닥터 마갈라에스 페소아에서 평가전을 가졌다.

애초 이번 평가전은 벨기에 브뤼셀 킹 보드앵 스타디움에서 열릴 예정이었다. 하지만 지난 22일 브뤼셀에서 이슬람국가(IS)의 폭탄테러 여파로 32명이 사망했다. 추가 테러에 대한 우려로 이번 평가전 취소가 검토됐지만, 벨기에와 포르투갈축구협회는 경기장소를 포르투갈로 옮겨 치렀다.

경기 전 페르난두 산토스 포르투갈 감독은 "축구가 테러에 굴복하지 않는다는 사실을 보여주겠다"고 말했다. 마크 빌모츠 벨기에 감독은 "테러가 일어나도 삶은 계속된다는걸 보여주고 싶다"고 말했다.

경기 당일 벨기에 선수들은 워밍업 때 'IN MEMORY OF ALL VICTIMS BRUSSELS, 22.03.2016(2016년 3월22일 브뤼셀 희생자 모두를 추모하며)'라고 적힌 셔츠를 입고나왔다. 양국 선수들은 테러 희생자들을 추모하기 위해 검은색 완장을 차고 경기에 나섰고, 킥오프 전 1분간 묵념을 했다.

포르투갈은 전반 20분 루이스 나니(페네르바체)가 선제골을 터트렸고, 전반 40분 크리스티아누 호날두(레알 마드리드)가 추가골을 뽑아냈다. 벨기에는 후반 17분 로멜로 루카쿠(에버턴)가 만회골을 기록했다. 포르투갈이 2-1로 승리했지만, 이날 만큼은 승자도 패자도 없었다. 산토스 감독은 "경기 전 우리 모두는 벨기에 국민이 됐고 결속했다"고 말했다.

축구는 테러에 맞서기 위해 돌아가는 시계를 멈추지 않았다. 프랑스축구대표팀은 이날 프랑스 파리의 스타드 드 프랑스에서 열린 러시아와 평가전에서 4-2로 승리했다. 지난해 11월 파리 테러 이후 대표팀 홈경기였다.

지난해 11월13일 프랑스에서 축구장을 포함해 동시다발 테러가 발생해 129명이 목숨을 잃었지만, 11월17일 영국 웸블리 스타디움에서 예정됐던 프랑스와 잉글랜드는 친선전을 치렀다. 프랑스는 올해 6월 유로2016(유럽축구선수권)을 개최한다. 무관중 개최 이야기도 나왔지만 테러에 맞서기 위해 예정대로 개최할 예정이다.

박린 기자 rpark7@joongang.co.kr