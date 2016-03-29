[인사] 국무조정실 外

◆국무조정실<과장급 전보>▶시민사회협력행정관 박준태
◆기획재정부<국장급>▶OECD 대한민국 정책센터 파견 류광준
◆국가보훈처<과장급 전보>▶대변인 이형주▶복지증진국 복지운영과장 이형남▶복지증진국 보훈의료과장 정해주▶경기북부보훈지청장 김영준▶전남동부보훈지청장 강명중▶전북동부보훈지청장 최기용<승진>▶기획조정관실 기획재정담당관 임성현▶보상정책국 보상정책과장 오경준▶보상정책국 등록관리과장 구남신▶복지증진국 보훈의료과장 이형주▶차장실 한국성▶기획조정관실 기획재정담당관실 김동현▶〃 규제개혁법무담당관실 이용수▶보상정책국 등록관리과 강만희▶보훈선양국 국립묘지정책과 윤명석▶복지증진국 복지정책과 김민영▶보훈심사위원회 심사1과 정승길
◆금융위원회<서기관 승진>▶산업금융과 신상훈▶자본시장과 박재훈
◆인천국제공항공사<임원>▶부사장 홍성각▶경영혁신본부장 임남수▶여객서비스본부장 이광수▶운항서비스본부장 김종서▶건설본부장 김영규▶허브화추진실장 임병기▶시설운영실장 김영웅<처장>▶기획조정실장 지희수▶경영혁신처장 이재훈▶상생경영처장 최훈▶재무처장 김영식▶경영지원처장 김권용▶인재개발원장 여태수▶여객서비스처장 김창규▶교통운영처장 노윤주▶상업시설처장 김범호▶정보통신처장 문창배▶운항지원처장 고시영▶운항시설처장 신형철▶수하물운영처장 홍해철▶항행처장 임강현▶허브화전략처장 최민아▶복합도시사업처장 이상조▶해외사업처장 이희정▶터미널시설처장 박성규▶공항시설처장 김동철▶에너지환경처장 이수홍▶건축1처장 안일형▶기계처장 김경종<2급 승진>▶미래전략팀장 이상용▶홍보기획팀장 이용훈▶해외사업2팀장 조용수▶U-Airport팀장 최형규▶교통시설팀장 장용석▶전력계통팀장 김한선▶조경팀장 강성민▶터미널골조팀장 박준상
◆한국철도기술연구원<전보>▶감사실장 이상천
◆대전대▶교무처장 겸 본부대학 부학장 겸 융·복합학부장 최효철▶국제교류원장 심우찬▶신문방송사 주간 이상훈▶인재경영실장 이한상▶홍보기획실장 홍윤기