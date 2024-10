[백가쟁명:유주열] 주중 미국대사와 ‘레버넌트’

남중국해를 둘러싸고 미중관계가 어려울수록 가장 힘든 위치에 있는 사람이 베이징의 미국 대사라고 생각된다. 2014년 2월부터 임기를 시작한 맥스 보커스 (Max Baucus 1941-)대사는 미중 간 외교 마찰로 벌써 중국 외교부에 몇 차례 소환된 적도 있다.

보커스 대사는 한국과도 인연이 깊다. 그가 주중대사로 부임하기 전에는 미국 북서부 목축업(ranching)이 주 산업인 몬태나 주의 민주당 출신으로 35년 이상 의원생활을 한 고참 상원의원이었다.

보커스 대사가 상원의 재정위원회 산하 무역소위원회 위원장으로 있던 2006년 12월 한미 자유무역협정(FTA) 협상장소를 몬태나로 유치하였다. 협상하는 사이 한국 대표들과 몬태나 산 쇠고기 스테이크를 같이 먹으면서 한국말로 “(쇠고기) 맛있습니다”라면서 자신의 고향 쇠고기를 적극 홍보했다고 한다.

보커스 대사는 상원의원 시절 보좌관으로 통상법 전문의 마이클 푼케(Michael Punke 1964-) 변호사를 채용했다. 그 후 푼케 보좌관은 보커스 상원의원의 추천으로 백악관의 국제무역담당 비서관으로 근무하였다가 오바마 대통령에게 발탁되어 지금은 미국통상대표부(USTR)의 부대표 겸 국제무역기구(WTO)의 미국 대사직을 수행하고 있다.

보커스 대사는 요즈음 힘든 업무에도 불구하고 자신이 아끼던 푼케 보좌관을 생각하면 마음이 훈훈해질 것으로 보인다. 푼케 보좌관이 2002년 발간한 인기 소설 ‘레버난트( The Revenant, A Novel of Revenge)’가 영화화되어 크게 유명해졌기 때문이다. 푼케 보좌관이 그린 실존인물 휴 그라스(Hugh Glass)로 연기한 배우 레오나르드 디카프리오가 88회 아카데미 남우주연상을 받으면서 다시 한 번 유명해졌다.

푼케 대사는 보커스 대사의 고향 몬태나의 이웃 와이오밍 주 출신으로 어릴 때 대자연을 벗하면서 자랐다. 그리고 고교시절 래러미 요새(Laramie Fort) 역사공원의 인턴으로 근무하면서 서부 개척시대에 인디언과 장엄한 대자연에 맞선 이름 없는 개척자들의 무용담을 듣기를 좋아하였다.

그의 소설 ‘레버넌트’는 1823년 여름, 서부 개척시대 전설의 인물 휴 그라스가 회색 곰의 습격을 받아 온 몸이 뜯겨나가는 만신창이가 된 상태로 모피 교역 일행(fur trade party)에서 버려졌다. 휴 그라스가 복수의 일념으로 죽음 직전에서 기적적으로 살아 돌아 온 이야기를 폰케 대사는 박진감과 수려한 문장을 통하여 베스트셀러로 성공시킨 것이다.

푼케 대사는 전업 소설가가 아니므로 근무와 병행하여 매일 3시간 씩 소설 쓰느라고 건강을 챙기지 못해 4번이나 폐렴에 걸린 적이 있다고 한다. 그는 학구열이 강하여 소설 레버넌트의 배경을 역사학자처럼 소상하게 밝혀 그의 소설을 통하여 미국의 서부개척사의 일면을 엿볼 수 있게 한다.

소설 레버넌트의 배경이 된 곳은 푼케 대사의 고향 와이오밍 주변의 로키산맥의 동쪽 능선이다. 로키산맥에서 흘러나오는 여러 갈래의 강은 원시림 아래로 실핏줄처럼 얽혀있다. 이러한 환경이 비버의 서식지가 되어 비버의 모피를 찾는 사냥꾼이 몰려왔다.

비버(河狸)는 유럽과 북아메리카에 사는 몸길이는 60-70cm, 꼬리 길이 30-40cm 정도의 땅다람쥐와 유사한 설치류의 일종이다. 하천이나 늪에 살면서 댐을 만들어 집을 짓는다.

당시 프랑스에서는 ‘코트 비버(coat beaver)’라 하여 겨울철 남녀 할 것 없이 상류층의 겉옷으로 사랑을 받아 왔다. 난방이 일반화되기 전에는 모피류 의류가 보온에 가장 좋았다.

부드럽고 인기가 있는 비버 모피를 찾아 캐나다 동부 뉴펀들랜드 섬에서 인디언과 교역하던 퀘벡의 프랑스의 비버 사냥꾼은 새로운 비버의 서식지를 찾아 나섰다.

프랑스의 모피 사냥꾼에 의해 미국 신대륙에는 프랑스 영토가 늘어났다. 러시아의 모피 사냥꾼이 검은담비(sable)를 찾아 동쪽으로, 동쪽으로 내려가다 보니 시베리아가 러시아 영토가 된 것과 마찬가지이다.

모피 사냥과 교역은 당시 프랑스 경제력의 근간이 되었다. ‘뉴 프랑스’라는 이름의 프랑스 영토는 북으로는 캐나다 인접 로키산맥의 동부에서 시작하여 남으로는 멕시코만으로 빠져 나갈 수 있는 루이지애나 지역을 연결하는 212만 km2 의 방대한 지역이었다.

신대륙 개척과 함께 서부로 뻗어 나가는 미국의 개척자들에게는 프랑스가 점유하고 있는 ‘뉴 프랑스’는 방해가 될 뿐이었다. 미국 정부는 ‘뉴 프랑스’를 통째로 사들이는 수밖에 없다고 판단하였다.

미국의 3대 대통령 토머스 제퍼슨은 의회의 승인을 얻어 구매 사절단을 프랑스 파리로 보내 나폴레옹 1세에게 매각을 권유하였다. 협상대표로 후에 미국의 제5대 대통령이 된 제임스 먼로는 미 의회 승인 한도액인 1500만 불에 흥정하였다.

나폴레옹 1세는 신대륙에서 ‘뉴 프랑스’의 건국을 꿈꾸고 이 지역을 지켜왔지만 유럽 전쟁에 소요되는 전비 충당을 위해 부득이 미국 대표단의 매각 요청을 수락하여 매매 계약서에 서명했다.

한반도의 10배나 되는 거대한 토지가 미국에 팔린 것이다. 미국 역사에서 ‘루이지애나 매입(Louisiana Purchase)’으로 기록된 이 방대한 지역의 매입 성공으로 미국은 서부 진출이 용이하여 오늘 날 같은 세계 대국의 기틀이 마련된 것이다. 1803년도의 일이다.

미국 정부의 루이지애나 매입으로 몬태나 와이오밍지역이 미국 영토에 귀속되자 미국의 비버 모피 교역업자들이 들이 닥치기 시작했다. 물러가는 기존의 프랑스 사냥꾼과 미국 정부의 지원을 받아 새로이 진입하는 미국 사냥꾼과의 갈등도 만만치 않았다.

이러한 이야기를 근거로 푼케 대사가 소설로 만든 것이 ‘레버난트’이다. 영화는 소설의 분위기를 그대로 화면에 옮겨 아카데미 촬영상에 손색이 없는 장엄한 미국의 대자연을 유감없이 보여주고 있다.

1872년 율리시스 그랜트 대통령은 미국의 국립공원 1호로 와이오밍 몬태나 등 이 지역의 일부를 국립공원으로 만들었다. 대자연의 보호조치였다. 옐로스톤 국립공원이다.

이 지역은 유황이 많아 바위가 누렇게 변한 것을 원주민 인디언들이 ‘노란 바위’로 불렀고 이것이 프랑스 사냥꾼에 이어 미국의 사냥꾼에 전해지면서 영어로 ’옐로스톤(Yellow Stone 노란 바위)‘이라는 이름을 얻는다.

소설 ‘레버넌트’의 배경도 로키 산맥을 수원으로 하는 옐로스톤 강, 그랜드 강 그리고 플랫강 등이 중심이 된다. 이 강들은 미주리 강이 되었다가 센트 루이스에서 미국이 젖줄 미시시피 강을 만나고 남으로 흘러간다.