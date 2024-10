씨엔블루 4월 4일 컴백, 10월 단독 콘서트도 연다

밴드 씨엔블루(정용화 이종현 강민혁 이정신)가 1년 7개월 만의 새 앨범 출시와 함께 서울 단독 콘서트로 연다.

씨엔블루는 오는 10월 24~25일 서울 잠실 실내체육관에서 단독 콘서트 투어 ‘2015 CNBLUE LIVE [COME TOGETHER] IN SEOUL’을 개최한다.

오는 14일 정규 2집 ‘투게더(2gether)’로 컴백하는 씨엔블루는 자신의 매력과 실력을 모두 한 단계 업그레이드 시킬 투어를 진행할 예정이다.

이번 앨범의 타이틀곡은 정용화의 자작곡 ‘신데렐라’로 정해졌으며 긴 공백을 깨고 돌아온 만큼 어느 공연보다 남다른 애정으로 준비하고 있다.

씨엔블루는 지난해와 올해 아시아 투어 ‘2014 CNBLUE LIVE [Can’t Stop]’, 일본 아레나 투어 ‘CNBLUE 2014 ARENA TOUR ‘WAVE’’, ‘CNBLUE SPRING LIVE 2015 ‘WHITE’를 개최해 대표 한류 밴드로서 확고한 입지를 다졌다.

이번 투어는 중국 상하이에서 시작되며 두 차례 서울 공연에 이어 해외 각 지역에서 개최된다. 추가 개최지는 추후 공지될 예정이다.

