2016.03.20 문화 가이드

[책]

두 개의 스페인

저자: 신정환 전용갑 출판사: 한국외국어대 출판부 가격: 2만원

스페인은 두 얼굴을 가진 나라다. 지리적으로는 대륙권과 지중해권으로 구분되고, 종교적으로는 가장 보수적이면서도 개방적이다. 가톨릭 세계와 이슬람 세계, 지중해 문화와 대서양 문화가 만나 켜켜이 쌓이는 곳이다. 한국외대 스페인어통번역학과 교수 2명이 공동 저자로 나서 알타미라부터 펠리페 6세까지 스페인의 숨은 얼굴을 들춰낸다.

하루 1시간, 책 쓰기의 힘

저자: 이혁백출판사: 레드베어가격: 1만4800원

왜 책을 읽으라고는 하면서 쓰라고는 하지 않을까. 서울지방경찰청과 국무총리 경호팀에서 일하던 저자는 문득 이런 생각이 들었다. 하루 1시간, 한 달 30시간, 일 년 365시간이면 책을 쓰기에 충분한 시간인데 말이다. 그래서 그는 모두가 살면서 책 한 권 쓸만한 이야기는 가지고 있다는 믿음으로 ‘책으로 인생을 바꾸는 사람들’을 꾸려 책 쓰기 전도에 나섰다.

[영화]

이니시에이션 러브감독: 츠츠미 유키히코배우: 마츠다 쇼타 마에다 아츠코 등급: 12세 이상 관람가 모태솔로 대학생 스즈키(마츠다 쇼타)는 마지못해 나간 미팅에서 사랑스러운 마유(마에다 아츠코)에게 첫눈에 반한다. 그녀에게 어울리는 남자가 되기 위한 노력이 스즈키를 조금씩 바꿔간다. 하지만 스즈키가 도쿄에 취직하면서 둘 사이에도 빨간불이 켜진다.

헝거 감독: 스티브 맥퀸 배우: 마이클 패스벤더 리암 커닝햄 등급: 청소년 관람불가 1861년 북아일랜드 메이즈 교도소. 이곳에선 영국으로부터 완전 독립을 위해 싸우는 공화군(IRA)의 투쟁이 한창이다. 마가렛 대처 정부가 정치범 인정 요구를 묵살하고 대화를 거부하자 보비 샌즈(마이클 패스벤더)는 물 한 모금 마시지 않는 단식 투쟁을 시작한다.

[공연]

연극 ‘모든 군인은 불쌍하다’기간: 3월 27일까지장소: 남산예술센터 드라마센터문의: 02-758-2150일본인이 되고 싶어 자살특공대가 된 조선인, 미군을 위해 일하다 이라크에서 납치된 식품업체 직원, 안타깝게 산화한 천안함 희생장병, 삶의 방향을 잃어버린 탈영병…. ‘국가’라는 실체없는 대의에 종속된 운명을 살 수 밖에 없는 무력한 개인들의 초상이다.

유니버설발레단 ‘백조의 호수’기간: 3월23일~ 4월3일장소: 유니버설아트센터문의: 1544-1555러시아 발레의 정수를 느낄 수 있는 마린스키 버전의 ‘백조의 호수’가 3년 만에 무대에 오른다. 부부 무용수 황혜민·엄재용을 비롯해 유니버설 출신으로 볼쇼이발레단 수석무용수가 된 시묜 추진과 예카테리나 크리사노바 커플 등 다양한 조합의 무대를 볼 수 있다.

[클래식]

임희영 & 독일베를린챔버오케스트라 일시: 3월 24일 오후 8시장소: 예술의전당 콘서트홀 문의: 02-585-4055독일베를린챔버오케스트라(도이치 캄머오케스터 베를린)가 2014년에 이어 두 번째로 내한한다. 그리그 ‘홀베르그 모음곡’, 드보르자크 ‘바가텔’ 등을 연주하며, 로테르담 필 첼로 수석으로 내정된 임희영(사진)과 하이든 협주곡 1번을 협연한다.

바리톤 노희섭 리사이틀 The scent of my soul 일시: 3월 20일 오후 6시장소: 세종문화회관 M씨어터문의: 02-2659-4100바리톤 노희섭은 이탈리아 씨에나 리날도 프란치 국립음악원을 졸업하고 귀국해 서울시오페라단에 입단했다. 그 뒤 사단법인 인씨엠예술단을 창단해 공연 및 오페라 제작, 클래식 대중화를 위한 거리 공연을 해오고 있다.

[전시]

미디어 파사드 전 ‘Flower’기간: 3월 17일~4월 30일 장소: COMO(SKT 타워)문의: 02-2121-0933인공지능에 대한 관심이 높아진 가운데, 미디어 아트 전문 미술관 아트센터 나비는 인공지능의 ‘눈’에 해당하는 컴퓨터 시각을 탐구해온 작가 신승백·김용훈의 신작 시리즈를 선보인다. 인간지능이 대상을 인식하는 방식을 새로운 각도로 바라본다.

김병기 개인전-백세청풍: 바람이 일어나다기간: 3월 25일~5월 1일장소: 가나아트센터문의: 02-720-1020한국 추상미술 1세대이자 우리 현대미술의 이론적 기틀을 마련한 작가 태경 김병기의 탄생 100주년 기념전. 작가는 완전한 추상도, 완전한 사실적 표현도 아닌, 추상과 형상이 동시에 공존하는 형태를 추구한다.