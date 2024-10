'태양의 후예' 거미 OST 티저 공개…송중기 송혜교 첫 키스

'태양의 후예' 배경음악으로 흐르며 관심을 모았던 거미의 'You Are My Everything'이 발매된다.

'태양의 후예' 제작사는 8일 정오 '태양의 후예 OST Part.4 You Are My Everything'의 티저영상을 공개하며 10일 0시에 발매될 것을 예고했다.

'태양의 후예 OST Part.4 You Are My Everything'은 드라마 속 남녀 주인공인 송중기와 송혜교, 일명 ‘송송커플'의 첫 키스신으로 최고의 시청률을 기록한 4회 엔딩 장면에 삽입되면서 큰 화제를 모았다.

방송 직후 각종 포털사이트에 '태양의 후예 거미'가 연관 검색어로 생성됐고 가사의 일부인 'You are my everything'은 음원사이트 검색어 1위를 차지하기도 했다.

거미의 'You Are My Everything'은 3월 10일 0시(9일 자정)부터 각종 온라인 음원 서비스사를 통해 감상할 수 있으며 영어버전도 발매될 예정이다.

한편 드라마 '태양의 후예'는 매주 수, 목요일 오후 10시에 KBS2에서 방송된다.

온라인 중앙일보