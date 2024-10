9석 걸린 승부처 ‘용·수 라인’ 대진표 윤곽

총선에서 수도권 최대 승부처인 ‘용·수 라인’의 대진표가 모습을 드러내기 시작했다. 경기도 용인과 수원을 뜻하는 ‘용·수 라인’은 선거구 획정 결과 모두 9석(용인 4개, 수원 5개)에 달한다. 용인과 수원 지역구가 각각 1석 늘어난 결과다. 선거구 명칭에 갑·을·병·정으로도 모자라 ‘무’까지 등장했을 정도다.

용인정 이상일 vs 표창원 맞대결

수원갑 박종희 vs 이찬열 가능성

수원정 박수영 vs 박광온 확정적