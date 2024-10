'한번 더 해피엔딩' 유인나, '월드 팝스타' 퍼렐 윌리엄스 뮤직비디오 참여…이유는

드라마 '한번 더 해피엔딩'이 화제인 가운데, 출연하는 배우 유인나가 2014년 세계 행복의 날을 맞아 특별한 뮤직비디오를 촬영했던 것도 눈길을 끈다.

2014년 3월, 소니 뮤직 코리아와 세계적인 아티스트 퍼렐 윌리엄스는 UN이 지정한 3월 20일 '세계 행복의 날'을 기념하기 위해 전 세계 사람들의 행복한 모습의 영상을 받아 나라별로 'Happy' 뮤직비디오를 만들었다.

이에 같은 해 3월 13일, 유인나는 KBS Cool FM '유인나의 볼륨을 높여요'의 '귀욤열매 드세요' 코너 진행 중 이 캠페인에 참여하기 위해 게스트로 참여한 딕펑스와 함께 영상을 촬영해 제공했고, 소니 뮤직 코리아에서는 3월 19일에 완성된 영상을 공개했다.

영상 속에서는 유인나를 비롯한 한국의 프로 댄서와 가수 등 다양한 사람들이 출연해 재능을 뽐내며 행복을 표현해 화제가 됐다.

온라인 중앙일보

사진출처: 유튜브 Sony Music Korea 채널 'Pharrell Williams - Happy (WE ARE FROM KOREA) #HappyDay' 캡처