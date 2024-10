도널드 트럼프 1위하자…"캐나다로 이민갈까?" 검색↑

미국 대통령 공화당 경선에 나선 도널드 트럼프가 선두를 유지하자 미국 내에서 캐나다 이주를 희망하는 문의와 검색이 늘고있다고 미국 시사주간지 타임이 2일(현지시간) 보도했다.

타임의 보도에 따르면 캐나다 이주를 문의한 횟수는 1일 13곳에서 동시에 경선이 치러진 ‘슈퍼 화요일’에서 트럼프의 압승 소식이 전해지면서 급증했다고 한다. 슈퍼화요일에서 트럼프는 버지니아주 등 절반이 넘는 7곳을 휩쓸었다. 테드 크루즈ㆍ마코 루비오 상원의원을 따돌리면서 사실상 독주체제를 굳힌 셈이다. 이로써 민주당 1위인 힐러리 클린턴 전 국무장관과의 대결구도가 굳어졌다.

그러자 재벌 출신의 반 기득권 주자의 급부상에 ‘캐나타로 이주하는 방법’ 등 이주 관련 단어 검색이 1일 밤부터 1150%나 증가했다고 타임은 전했다. 빅데이터 정보 내용을 공개하는 ‘구글 트렌드’ 자료에 따르면 ‘어떻게하면 캐나다로 이민갈 수 있을까(How can i move to canada)’라는 검색어가 1150%, ‘캐나다로 이주’(Moving to canada)가 110%, ‘캐나다로 이주할까?’(can i move to canada)가 90% 각각 증가했다.

타임은 캐나다 노바스코샤 주 케이프 브레턴 섬의 디스크자키(DJ)인 로브 캘러브리즈가 트럼프를 비꼬며 캐나다 이주를 광고하는 글도 소개했다. 캘러브리즈는 “여성은 합법적으로 낙태를 선택할 수 있고, 무슬림은 자유롭게 활보할 수 있다”며 “이 섬에서 유일한 벽은 집 지붕을 떠받치는 벽 밖에 없다”고 썼다. 앞서 트럼프는 낙태에 완고하게 반대하고, 무슬림과 히스패닉에 배타적인 언행으로 지적을 받았다.

