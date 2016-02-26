[인사] LX공사 外

◆LX공사<본사>▶홍보처장 방성배▶지적사업실장 여원찬▶지적재조사처장 김재복▶고객지원처장 남윤구▶경영지원실장 최상호▶감사실장 최규명▶공간정보사업실 공공사업부장 정철원▶공간정보사업실 융복합사업부장 유인호▶감사실 감사1부장 김용하▶감사실 감사2부장 이승택<공간정보연구원>▶연구기획실장 신을식▶정책연구실장 김영욱▶국토정보연구실장 강상구<국토정보교육원>▶교수실장 조윤숙▶교육운영실장 김택주▶교육지원실장 김석주<지역본부>▶서울지역본부 지적사업처장 전종배▶〃 공간정보사업처장 김병수▶〃 운영지원처장 백상진▶〃 서울북부지사장 양상욱▶부산울산지역본부 공간정보사업처장 이용원▶인천지역본부 〃 김종길▶경기지역본부 〃 현남위▶〃 여주지사장 홍종숙▶강원지역본부 지적사업처장 박인한▶〃 공간정보사업처장 엄영순▶〃 춘천지사장 박명선▶〃 인제지사장 김장현▶〃 정선지사장 류시현 ▶〃 속초양양지사장 전상주▶충북지역본부 공간정보사업처장 심재정▶〃 제천지사장 최원준▶〃 영동지사장 오교진▶대전충남지역본부 지적사업처장 김명기▶〃 공간정보사업처장 이주혁▶〃 대전서부지사장 김장배▶전북지역본부 운영지원처장 김상태봉▶〃 고창지사장 박명서▶광주전남지역본부 지적사업처장 김영선▶〃 공간정보사업처장 박관식▶〃 해남지사장 이정빈▶광주전남지역본부 완도지사장 강성규▶〃 신안지사장 김승구▶대구경북지역본부 공간정보사업처장 강영구▶〃 영주지사장 겸직 봉화지사장 강장화▶경남지역본부 공간정보사업처장 이희영▶〃 창녕지사장 이현우▶제주지역본부 운영지원처장 권태원▶〃 공간정보사업처장 현인수▶〃 서귀포지사장 강승철
◆한국노동연구원<보직발령>▶노사관계연구본부장 조성재