‘2016 리빙앤라이프스타일’ 2월 24일부터 28일까지 킨텍스(KINTEX)에서 개최

리빙과 인테리어, 라이프스타일의 최신 트렌드를 한 눈에 살펴볼 수 있는 전시회, ‘2016 리빙앤라이프스타일’이 2월 24일(수)부터 28일(일)까지 킨텍스에서 개최된다. 새로운 트렌드로 떠오른 ‘집’과 ‘인테리어’에 대한 모든 것을 만날 수 있다. 국내 최대 건축?인테리어 전시회인 ‘경향하우징페어’와 동시 개최된다.

[특별기획관] ‘2016 홈 트렌드’관

이건마루?이건창호×디자이너 조희선×리빙센스의 <BASIC IS THE BEST>

대표 특별기획관인 ‘2016 홈 트렌드’관은 이건마루?이건창호, 국내 대표 리빙 & 라이프스타일 매거진 ‘리빙센스’와 스타 디자이너 ‘조희선’이 함께 선보인다. <BASIC IS THE BEST>를 주제로, 트렌드를 반영하면서도 오래 살아도 질리지 않는 집을 위한 솔루션을 제안한다. 60평형대의 전시 공간에 집의 바탕을 만드는 마감재로 기본기가 충실한 공간을 표현한다. 홈 트렌드관의 디자인을 총괄 디렉팅한 조희선 씨는 유준상, 김명민, 이범수, 소이현 등 다수 유명 연예인 집을 레노베이션한 베테랑 인테리어 디자이너로, 현실적이면서 트렌디한 감각적인 인테리어를 제안한다. 1972년 설립된 이건은 탄탄한 기술력을 인정받으며 시장을 선도해 온 건축자재 전문 기업이다. 이번 특별관에서 이건마루?이건창호의 다양한 마감재가 적용된 공간으로 집의 베이스가 되는 마감재의 힘으로 달라지는 6가지 컨셉의 집을 직접 체험해볼 수 있다.

2016 홈 트렌드관 - 스타 디자이너 조희선이 제안하는 ‘오래 살아도 질리지 않는 집을 위한 솔루션’

특별 테마관 'KITCHEN REVOLUTION' ? 중국 최대 규모 주방가구 브랜드 오파인(OPPEIN) 참여

[테마관] 키친 라이프 KITCHEN LIFE 2016

리빙센스×오파인(OPPEIN)의 <KITCHEN REVOLUTION>

키친 라이프 존에서는 지난 해를 뜨겁게 달군 집밥, 요리, 먹방 트렌드를 반영한 ‘키친 라이프’를 집중 조망한다. 쿡방 문화와 함께 성장하고 있는 주방가구, 주방가전, 테이블웨어 등 키친 관련 브랜드들을 한번에 만나 볼 수 있다.

특별 기획관인 테마관 ‘키친라이프관’은 리빙센스와 중국 최대의 주방 가구 전문 브랜드 오파인(OPPEIN)이 함께한다. 2016년 테마관의 주제는 ‘키친 레볼루션(KITCHEN REVOLUTION)’이다. 집의 메인 공간이 거실에서 주방으로 옮겨오고, 초대와 작은 파티가 일상화되면서 홈 레스토랑 개념이 된 주방을 럭셔리어스 레트로, 내추럴모던, 퓨처리즘 등 3가지 컨셉으로 재해석한 공간을 선보인다. 편안하면서도, 건강하고, 기능적인 주방, 달라진 역할의 주방에 대한 새로운 제안을 만나볼 수 있다.

라이프스타일 브랜드 스케치의 전시 부스에서는 전 대통령들의 조식 만찬을 담당했던 배예환 셰프의 쿠킹쇼도 진행된다.

[기획관] 프리미엄 인테리어 컨설팅 존 PREMIUM INTERIOR CONSULTING ZONE

공간을 개성 있고 예쁘게 꾸미고 싶지만 방법을 찾지 못했던 이들을 위한 특별한 기회가 마련된다. 전문가의 현실적이고 구체적인 컨설팅을 받을 수 있는 ‘프리미엄 인테리어 컨설팅 존’이 그것이다. 언론 매체를 통해 소개된 바 있는 바오미다, 한성아이디, 카민디자인, 제이에스픽쳐스?쾅스클럽이 참여한다. 이들 전문가의 개성있고 트렌디한 홈 스타일링 볼 수 있는 것은 물론1:1 컨설팅을 무료로 받을 수 있는 점이 매력적이다. 사전에 리빙앤라이프스타일 홈페이지에서 컨설팅을 신청하면 더욱 구체적인 상담을 받을 수 있다.

2016 리빙앤라이프스타일에는 국내 리빙&라이프스타일을 이끌어갈 신진 디자이너와 브랜드를 발굴, 육성하기 위한 루키 인큐베이션 프로그램 ‘넥스트 제너레이션 존’도 함께 구성된다.

그 밖에 CARLIN INT’L의 2017년 SS 글로벌 라이프스타일 및 디자인 트렌드(CARLIN INTERNATIONAL), 2016 대한민국 트렌드 사람들이 집에 더 오래 머무는 이유((주)마이크로밀엠브레인), 예비신혼을 위한 인테리어 tip(인테리어 앱 하우스), 이야기를 짓기(제이에스픽쳐스&쾅스클럽), 변화하는 2016 주거인테리어 트렌드를 잡아라(한성아이디), 마음이 쉬는 집(바오미다), SPACE IN BALANCE(카민디자인) 등의 인테리어, 트렌드 세미나가 다수 개최된다.

특별 후원사 중앙일보와 함께 무료참관 신청자를 대상으로 한 이벤트도 대대적으로 진행한다. 전시회 홈페이지(www.livinglifestyle.co.kr)를 통해 무료참관신청을 하면 유명 리조트 회원대우, 전국 20개 검진센터 건강검진 우대, 메가박스 및 키자니아 중복할인 중앙일보의 중앙멤버쉽의 혜택을 제공한다. 여성지/시사지 10% 할인, 영화잡지 매거진M 50% 할인, 전화영어 20% 할인, 중앙데일리 10% 할인, 문화행사우대 등의 추가 혜택도 받을 수 있다. 이벤트 신청은 2월 22일까지 진행된다.

이번 전시회는 인테리어 전문가 뿐만 아니라 신혼부부, 주부 등 홈스타일링과 인테리어에 관심 있는 누구나 관람할 수 있다. 전시 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지(일요일은 5시까지)이며, 입장은 마감 30분 전까지 가능하다. 입장료는 일반 10,000원, 중고생 및 20인 이상 단체는 5천원이다. 초등학생 및 65세 이상 노약자, 장애인, 군인, 공무원은 무료다. 전시회 관련 문의는 리빙앤라이프스타일 사무국으로 하면 된다. (Tel. 02-3397-0077).

<이 기사는 본지 편집 방향과 다를 수 있으며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>