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사회 사회일반

[인사] 방송통신위원회 外

중앙일보

입력

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종합 25면

◆방송통신위원회<국장급 승진>▶국립외교원 파견 김동철

◆미래창조과학부<국장급 승진>▶주 오스트리아공화국대사관 겸 주 빈국제기구대표부 공사참사관 임승철▶국립외교원 교육훈련 파견 이창희<과장급 전보>▶운영지원과장 손승현▶기획재정담당관 박윤규▶구주아프리카협력담당관 박민하▶거대공공연구정책과장 권현준▶지역연구진흥과장 황성훈▶연구기관지원팀장 최도영▶생명기초조정과장 백일섭▶성과평가혁신총괄과장 허재용▶창조경제기획과장 구혁채▶창조경제기반과장 이옥형▶미래성장전략과장 정택렬▶정책총괄과장 강도현▶소프트웨어정책과장 류제명▶정보활용지원팀장 김정태▶통신경쟁정책과장 송재성▶통신이용제도과장 전영수▶통신자원정책과장 김보열▶주OECD대표부 주재관 김경만

◆외교부▶의전장 최종현

◆행정자치부<실장급>▶울산시 행정부시장 허언욱<국장급>▶대변인 윤종진▶의정관 한창섭▶한국지역정보개발원 기획조정실장 김혜영<과장급>▶지역정보지원과장 김회수▶정부통합전산센터 기획전략과장 김상광

◆산업통상자원부<실장급 전보>▶기획조정실장 박일준▶산업정책실장 박원주

◆여성가족부<국장급 전보>▶청소년가족정책실 청소년정책관 조진우

◆식품의약품안전처<부이사관 승진>▶국립외교원 교육훈련 파견 정용익

◆금융위원회<임명>▶대변인 임규준<전보>▶자본시장국장 김태현<부이사관 승진>▶행정인사과장 김진홍

◆건국대▶동물병원장 김휘율

◆세종대▶입학처장 이동일▶연구산학협력처장 김선재▶홍보실장 김대종▶교수학습개발센터장 김희연▶벤처창업보육센터소장 공성곤

◆중앙입양원▶대외협력국장 정상영

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