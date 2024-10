[뉴스위크] 글로벌 풍향계

FULL FRONTAL

'Playboy' revamps for Marchissue.

미국의 대표적인 성인잡지 플레이보이가 62년 역사상 처음으로 누드 사진 없이 나왔다. 새로 발간된 3월호 표지 모델은 미녀모델 새라 맥다니엘이다.

TPP

Trans-Pacific Partnership trade deal signed, but not yet delivered.

태평양연안 12개국의 환태평양경제동반자협정(TPP)이 정식 체결됐다. 그러나 비준 절차를 거쳐야 효력이 발생한다.

REFUGEES

Over 91,000 asylum-seekers entered Germany in January.

지난 1월 한 달 동안 독일에 도착한 난민이 약 9만1000명으로 지난해 12월보다 많이 줄었다. 혹독한 겨울 때문인 듯하다.

FGM

Performed on millions more than thought.

유니세프에 따르면 세계의 여성 2억 명 이상이 할례를 받는다. 에티오피아·이집트·인도네시아의 여성 절반이 할례를 받는 것으로 나타났다.

VAPERS

Cherry-flavored e-cigarettes can be toxic.

체리향 전자담배가 더 위험하다는 연구 결과가 나왔다. 체리향을 내는 성분이 호흡기 자극물질을 더 많이 체내로 전달하는 것으로 나타났다.

UBER

Hopes to calm drunk passenger with toys and backseat mirrors.

차량공유 서비스 우버가 취객의 난동을 막기 위해 차량에 장난감 거울을 도입한다. 즐길 거리를 주면 공격성이 줄어든다.