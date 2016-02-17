[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

◆국무조정실·국무총리비서실<과·팀장급 전보>▶기업수출지원과장 윤현주▶정무지원행정관 최진영▶사회규제심사2팀장 옥선경
◆법무부<서기관(4급) 승진>▶출입국기획과 유병길▶출입국심사과 김두락▶외국인정책과 장희정▶부산출입국관리사무소 이민특수조사대장 윤종석<서기관(4급) 전보>▶주상하이총영사관 송소영▶주필리핀대사관 양승권▶출입국심사과장 이진곤▶이민정보과장 김도균▶외국인정책과장 김수남▶인천공항출입국관리사무소 심사국장 유재호▶〃 총무과장 안규석▶서울출입국관리사무소 이민특수조사대장 임진택▶부산〃 관리과장 이상랑▶대전출입국관리사무소장 최영길▶울산〃 배상업▶광주〃 김상진▶전주〃 우석환▶화성외국인보호소장 정병열
◆농림축산식품부<서기관 승진>▶감사담당관실 이명남▶운영지원과 서영주▶정보통계정책담당관실 최재웅▶농가소득안정추진단 이윤숙▶식량정책과 김보람▶농업기반과 유재중▶친환경축산팀 전익성▶외식산업진흥과 남현수▶유통정책과 신지영▶원예산업과 이정석▶창조농식품정책과 문지인 김휴현▶국립종자원 운영기획과 고영학
◆여성가족부<과장급>▶장관정책보좌관 신봉철
◆해양수산부<과장급 전보>▶해양개발과장 허만욱
◆인사혁신처<국장급 전보>▶국가공무원인재개발원 교수부장 김우호<과장급 전보>▶인재개발국 인재정책과장 김성연
◆공정거래위원회<부이사관 승진>▶기업집단과장 김정기▶국제카르텔과장 전충수
◆중소기업청<부이사관 승진>▶경영판로국 해외시장과 노용석<부이사관 전보>▶옴부즈만지원단장 원영준<과장급 전보>▶중견기업정책과장 김대희<과장 승진>▶창업벤처국 창업진흥과장 이순배