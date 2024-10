미국 국민MC 코난 오브라이언 내한해 애완문어 인증샷을 공개했다.

코난 오브라이언은 15일 자신의 인스타그램에 "오늘 수산시장에 가서 애완 문어를 샀어. 나는 그의 이름을 사무엘이라고 지었어(Went to the fish market today and bought a pet octopus. I named him Samuel.)"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 코난 오브라이언은 비닐봉지에 든 낙지를 든 채 천진난만한 미소를 짓고 있다. 특히 코난 오브라이언은 낙지 구매 인증샷에 " 그의 이름을 사무엘이라고 지었어"라며 남다른 유머감각을 뽐내 웃음을 자아내고 있다.

한편, 코난 오브라이언은 한국 팬의 팬레터에 지난 14일 한국을 방문해 많은 화제를 모은 바 있다.

온라인 중앙일보