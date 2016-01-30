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사회 사회일반

[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

중앙일보

입력

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종합 10면

◆국무조정실·국무총리비서실<고위공무원(국장급) 전보>▶규제혁신기획관 길홍근▶규제심사관리관 민용식▶안전환경정책관 송경원▶공보기획비서관 양홍석

◆문화체육관광부<국장급>▶국방대 교육훈련 김상욱▶체육관광정책실 관광레저정책관 이우성▶국가공무원인재개발원 교육훈련 박용철<과장급>▶국방대 교육훈련 강성태▶국립외교원 〃 정향미▶국민소통실 홍보콘텐츠기획관실 뉴미디어홍보지원과장 윤종석▶〃 〃 정책포털과장 장경근▶국립국어원 한국어진흥과장 김동안▶〃 교육연수과장 정시화▶한국정책방송원 과장직위 임성환

◆농림축산식품부<국장급 승진>▶국방대 파견 김정희<국장급 전보>▶농림축산검역본부 인천공항지역본부장 권재한<3급 승진>▶운영지원과장 이영식<과장급 전보>▶농촌정책과장 강형석▶농협경제지원팀장 김민욱▶축산경영과장 김상경▶유통정책과장 김종구

◆국토교통부<실장급 전보>▶주택토지실장 박선호<국장급 전보>▶건설정책국장 김재정▶주택정책관 이문기▶물류정책관 주현종▶항공〃 권용복

◆해양수산부<국장급 전보>▶어업자원정책관 최완현▶국방대 교육훈련 파견 방태진

◆공정거래위원회<국장급 >▶시장구조개선정책관 배영수▶카르텔조사국장 김성환▶국가공무원인재개발원 박재규▶국방대 신영호

◆법제처<고위공무원 승진>▶행정법제국 법제심의관 김수익

◆산림청<고위공무원 승진>▶국방대 교육파견 이종건<고위공무원 전보>▶남부지방산림청장 김현수<과장급>▶운영지원과장 김형완▶창조행정담당관 안병기▶국유림관리과장 염종호

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