[뮤지컬&연극] 1월 27일 ~ 2월 28일 예매 가능한 공연 6선

영화 ‘살인의 추억’ 원작으로 유명한 공연이죠. 연극 ‘날 보러와요’가 20주년 기념 공연으로 다시 찾아옵니다. 이번에는 OB팀과 YB팀으로 나눠 공연을 준비했습니다. OB팀에는 20년 전 초연에 참여했던 배우 권해효, 김뢰하, 유연수 등이 다시 모였다고 하네요.

뮤지컬

① 레미제라블

일시: 3월 6일까지 화·목·금 오후 8시, 수 오후 3·8시, 토 오후 2·7시, 일 오후 3시

장소: 한남동 블루스퀘어 삼성전자홀

출연: 정성화·양준모(장발장), 김우형·김준현(자베르), 조정은·전나영(판틴), 박지연(에포닌) 등

특징: 1985년 런던에서 개막 후 30년간 공연되고 있는 작품. 2012년 한국어 초연

가격: VIP석 14만원, R석 11만원, S석 8만원, A석 6만원

입장 연령: 만 7세 이상

주최: 레미제라블코리아·인터파크씨어터

문의: 1544-1555, ticket.interpark.com

② 시카고

일시: 2월 6일까지 화~금 오후 8시, 토 오후 3시·7시30분, 일 오후 2시·6시30분

장소: 신도림 디큐브아트센터

출연: 최정원(벨마 켈리), 아이비(록시 하트), 성기윤·이종혁(빌리 플린), 전수경·김경선(마마 모튼) 등

특징: 섹시한 주·조연, 앙상블의 호흡. 그 속에 녹아있는 사회 풍자

가격: VIP석 13만원, OP·R석 11만원, S석 8만원, A석 5만원

입장 연령: 만 13세 이상

주최: SBS·신시컴퍼니

문의: 02-577-1987, www.iseensee.com

③ 프랑켄슈타인

일시: 2월 28일까지 화·목·금 오전 8시, 수 오후 3·8시, 토 오후 3시·7시30분, 일·공휴일 오후 2시·6시30분

장소: 흥인동 충무아트홀 대극장

출연: 유준상·박건형·전동석(빅터 프랑켄슈타인), 박은태·한지상·최우혁(앙리 뒤프레), 서지영·이혜경(엘렌), 안시하·이지수(줄리아) 등

특징: ‘2014 더뮤지컬 어워즈’ 올해의 뮤지컬, 올해의 창작뮤지컬, 남우주연상, 여우신인상, 연출상 등 수상

가격: VIP석 14만원, R석 11만원, S석 8만원, A석 6만원

입장 연령: 만 13세 이상

주최: 충무아트홀·SBS·인터파크·쇼텍라인·와우픽쳐스

문의: 02-2230-6600, www.cmah.or.kr

연극

④ 날보러와요

일시: 2월 21일까지 월·수·목·금 오후 7시30분, 토 3시·7시30분

장소: 명동 명동예술극장

출연: 이대연, 권해효, 유연수, 김뢰하, 이항나, 류태호 등

특징: 화성 연쇄 살인사건을 소재로 한 연극. 영화 ‘살인의 추억’의 원작

가격: R석 6만원, S석 4만원

입장 연령: 만 13세 이상

주최: 유한회사 날보러문화산업전문회사

문의: 02-391-8223

⑤ 렛미인

일시: 2월 28일까지 평일 오후 8시, 토 오후 3시·7시30분, 일요일 오후 2시·6시30분

장소: 서초동 예술의전당 CJ토월극장

출연: 박소담, 이은지, 오승훈, 안승균 등

특징: 스웨덴에서 최초 개봉 후 미국에서 리메이크 된 영화 ‘Let the right one in’을 원작으로 한 작품

가격: R석·OP석 7만7000원, S석 5만5000원, A석 3만3000원

주최 : 신시컴퍼니

문의 : 02-577-1987

⑥ 얼음

일시: 3월 20일까지 월·수·목·금 오후 8시, 토·일 오후 3시·6시

장소: 동숭동 수현재씨어터

출연: 이철민, 박호산, 김대령, 김무열

특징: 영화감독 장진의 2016년 신작. 장진 감독의 ‘문화창작집단수다’와 배우 조재현이 이끄는 ‘수현재컴퍼니’의 공동작품

가격: R석 5만5000원, S석 4만5000원

입장 연령: 만 13세이상

주최: 디지털수다·수현재컴퍼니

문의: 02-766-6506

김민관 기자 kim.minkwan@joongang.co.kr

