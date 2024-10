나는 나 너는 너 지코, 지드래곤과 비교에 "장르는 겹치는게 없다"

지코, 지드래곤과 비교에 "장르는 겹치는게 없다"

래퍼 지코가 신곡 '나는 나 너는 너(I am you, you are me)’를 발표한 가운데 그의 과거 발언이 다시금 눈길을 끌고있다.

지코는 과거 서울 용산구 한남동 스트라디움에서 열린 첫 번째 미니앨범 ‘갤러리’ 음악감상회에 참석해 다양한 이야기를 전했다.

이날 지코는 지드래곤과의 비교에 대해 “음악적인 장르는 겹치는게 없다고 생각한다. 따라했다고 하는건 말이 안된다고 본다. 비교해주는건 너무 감사하지만 가는 길이 너무 다르다. 그렇기 때문에 앞으로 명백히 다르다고 말할 수 있다. 그런 비난엔 동요하지 않는다”고 밝혔다.

이어 자신에게 쏟아지는 악플에 대해서는 “스스로 생각할 수 있게 하는 댓글도 있다. 그런걸 보면 ‘개선해야 겠다’고 자극받기도 한다. 그러나 알맹이나 논리없이 무작정 나에 대해 폄하하는 글도 있다. 그런건 신경쓰지 않으려고 노력한다”고 설명했다.

한편 25일 0시 공개된 지코의 스페셜 앨범 수록곡 '너는 나 나는 너'는 이날 오전 8시 기준 멜론, 네이버뮤직, 지니, 엠넷, 올레뮤직, 몽키3 등 6대 음원사이트 실시간 차트 1위에 올랐다.

