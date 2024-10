더클래스 효성, 『더클래스 효성 Happy New Year 프로모션』 실시

차별화 된 서비스로 고객만족 극대화를 위해 노력해 온 더클래스 효성( www.theclasshyosung.com 대표이사 배기영)이 2016년을 맞아 더클래스 효성 Happy New year 프로모션을 선보인다. 메르세데스-벤츠 공식 딜러사인 더클래스 효성은 가정을 위한, 또는 사랑하는 이와 함께 편안하고 즐거운 시간을 갖게 해 줄 기프트와 함께 메르세데스-벤츠의 오너가 될 수 있는 꿈의 기회를 실현해 줄 『더클래스 효성 1월 Happy New year 프로모션』을 실시한다고 15일 밝혔다.

The E-Class 출고고객께 드롱기 아이코나 빈티지 커피머신 증정

더클래스 효성 1월 Happy New year 프로모션은, ▲ The E-Class 전차종 출고고객께 드롱기 아이코나 빈티지 커피머신을 증정하는 프로모션이다.

또한 1월 18일부터 31일까지 14일간 더클래스 효성 전시장에서 The New GLC 또는 The New GLE를 시승하는 고객분께 SUV 마이보틀을 증정하는 ‘The New Mercedes-Benz SUVs Event’ 를 실시한다. (재고 소진시 행사 종료)

더클래스 효성의 배기영 대표는 “이번 겨울은 많이 춥지는 않지만 가정에서 따뜻하게 커피를 즐기실 수 있도록 커피머신을 증정하는 감사 프로모션을 준비했다. 메르세데스-벤츠 고객님들의 라이프스타일을 더욱 풍요롭게 해 줄 사은품과 당사에서 준비한 이벤트 및 행사 등으로 사랑하는 이와 함께 행복한 시간이 가득한 1월이 되었으면 한다” 고 밝혔다.

‘더클래스 효성 1월 Happy New year 프로모션’ 과 프리미엄 세일즈 프로모션 및 행사에 대한 자세한 사항은 당사 전시장으로 문의 및 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

<이 기사는 본지 편집 방향과 다를 수 있으며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>