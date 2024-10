잉글랜드도 별도 국가 만들자?…노동당 의원 주장

'여왕 폐하 만세(God Save the Queen)'

영국의 국가이면서 잉글랜드의 국가다. 영국 의회가 이를 바꿀 지 논의한다.

잉글랜드 출신의 노동당 소속 토비 퍼킨스 의원이 13일 잉글랜드도 별도 국가를 채택하자는 의안을 발의했다. 퍼킨스 의원은 "잉글랜드는 영국의 일원이지만 한 나라로서 경쟁하기도 한다"며 "영국보다 잉글랜드를 축하하는 노래가 더 적절할 것"이라고 말했다. 이에 보수당의 제이콥 리스-모그 의원은 "영국에서 잉글랜드는 부분이긴 하지만 중요한 부분"이라며 "잉글랜드 국가는 개별 민족주의를 자극할 수 있다"고 반대했다.

하원은 결국 3월 퍼킨스 안에 대해 논의하기로 했다.

영국은 4개의 나라들이 연합한 왕국이다. 이중 잉글랜드가 가장 압도적인 크기다. 나머지는 스코틀랜드·웨일즈·북아일랜드다. 스코틀랜드와 웨일즈는 각각 '스코틀랜드의 꽃'(flower of Scotland)과 '내 조상의 땅'(Land of My Fathers)란 자체 국가가 있다.

전통적으로 영국으로 출전하는 올림픽에선 '여왕 폐하 만세'를, 개별 국가로 출전하는 축구·럭비 등 종목 경기에선 자체 국가를 부르곤 한다.

런던=고정애 특파원 ockham@joongang.co.kr