[TONG] "온라인 대학 강의? 한번 들어나 보자"

[열린 대학 강의 ①] 한국형 공개강좌 ‘K-무크’

유학을 가지 않아도, 대학에 가지 않아도 강의를 들을 수 있습니다. 온라인 공개강의가 있으니까요. 하버드대 마이클 샌델 교수의 강연과 책이 선풍적 인기를 끈 후 유명한 해외 ‘무크(MOOC: Massive Open Online Course)’를 본 딴 한국형 무크들이 생겨났습니다.

내신과 수능 공부도 바쁜데 대학 강의까지 듣느냐고요? 하지만 남들이 안 하는 걸 해야 대학 입시에 유리한 걸요. 심화 학습은 물론 논문 작성과 동아리 활동에 필요하고 자신의 진로 적성을 탐색하는 데에도 큰 도움이 됩니다. TONG은 대학 공개강의 시리즈를 연재합니다. 먼저 지난해 말 오픈한 K-무크(K-MOOC)가 뭔지부터 알아볼까요?

“진학하고픈 대학의 강의를 미리 들어 보고 싶었어요.”(희영)

얼마 전 K-무크(www.kmooc.kr)를 수강하기 시작한 동기입니다. 강의 내용은 어떤지, 수업은 어떤 방식으로 진행되는지 모두 궁금했어요. K-무크는 학교에서 배운 내용을 좀 더 깊게 공부하고 싶어 검색을 하다 우연히 알게 됐죠.

고려대 명순구 교수의 ‘민법학 입문’과 연세대 정명교 교수의 ‘문학이란 무엇인가’를 수강 중인데요, 대학 강의라 어렵긴 하지만 ‘한번 들어나 보자’란 자세로 포기하지 않고 있어요. 대학을 간접 경험하는 기회로 이보다 더 좋은 게 없잖아요.

그런데 K-무크를 알고 있는 친구가 많지 않은 듯해 설문조사를 해 봤어요. 태원고 1학년 5반의 20명에게 물어본 결과 애석하게도 단 한 명도 아는 친구가 없었답니다. 잠시 동안 그래프를 번거롭게 만들지 않아도 되겠구나 좋아했지만 이런 좋은 프로그램을 아는 사람이 없다는 게 마음에 걸렸습니다.



그래서 K-무크에 대해 더 찾아봤어요. 한국형 무료 온라인 강좌인 K-무크는 지난해 10월 서비스에 들어갔어요. 정부의 지원을 받아 서울대, 고려대, 연세대 등 전국 20개 대학이 참여해 27개 강좌로 출발했지요.

현재 서울대 경제학부 이준구 교수의 ‘경제학 들어가기’와 이화여대 디지털미디어학부 류철균(필명 이인화) 교수 ‘영화 스토리텔링의 이해’ 등 21개 강좌가 진행 중이에요. 해당 학교의 대학생뿐만 아니라 일반인과 중·고생, 심지어 외국인들까지 무료로 수강할 수 있답니다.



무크라는 형식은 컴퓨터만 할 줄 안다면, 인터넷만 있다면 아무런 제한 없이 수강할 수 있다는 게 가장 큰 장점이에요. 언제 어디서나 누구라도 공부에 열의만 있다면요. 은퇴 후 삶에 무기력함을 느끼는 어르신들이나 경제학이나 우주과학 등 예전에 하고 싶었지만 못했던 공부를 하고 싶은 사람, 자격증을 준비하는 사람, 아직 진로를 정하지 못해 미리 대학 강의를 들어 보고 싶은 고등학생 등 활용은 무궁무진합니다. 질문-응답과 토론 등 양방향 소통도 가능해요.



무크는 지난 2008년 캐나다에서 처음 시작해 미국에서 꽃을 피웠어요. 2012년 유다시티(Udacity), 코세라(Coursera), 에드엑스(edEX) 등 3대 무크 서비스가 등장한 거죠. 하버드, MIT, 스탠퍼드대, 예일대 등 내로라하는 명문대 강의를 유학을 가지 않고도 들을 수 있게 됐답니다. 유럽 대학 강의를 무료로 제공하는 아이버시티(iversity)와 오픈업에드(openuped), 영국의 퓨처런(FutureLearn) 등도 유명해요. 대부분 영어로 진행하고요.

국내에선 K-무크 외에도 한국교육학술정보원이 운영하는 KOCW가 있어요. 영어 실력이 부족하다면 국내 무크부터 도전해 보는 게 어떨까요? 대학의 오프라인 강의를 듣는 고교-대학 연계 UP 프로그램과 달리 학점을 주지는 않아요.

하지만 강의에 따라 이수증을 주기도 해요. 끝까지 수강하고 과제물이나 퀴즈, 시험 등 요구하는 과정을 잘 이행했을 때 이야기죠. 현재 고려대의 ‘고전문헌과 역사문화’과 ‘Quantum Mechanics for IT/NT/BT’에서 이수증을 발급했고 다른 강좌들도 추진 중이에요.

K-무크를 운영하는 교육부 산하 국가평생교육진흥원은 앞으로 수강자가 늘어날수록 강좌의 양과 질도 더욱 풍부해질 거라 장담해요. 대학 뿐 아니라 고등학생들이 보는 EBS를 비롯해 여러 기업과의 콘텐트 제휴를 통해 강좌를 확대해 나갈 계획이죠. 내년까지 모두 500개 이상을 탑재하는 게 목표입니다.

글=강희영·박규림(태원고 1) TONG청소년기자, 청소년사회문제연구소 태원고지부

도움=박정경 기자 park.jeongkyung@joongang.co.kr

열린 대학 강의 시리즈는 ② K-무크 인기 강의 TOP7 ③ 해외 온라인 무크 열전 ④ 대학 학점 따는 UP 프로그램으로 이어집니다.

