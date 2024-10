KBS ‘가요대축제’ 엑소, 고척돔 흔든 무대 장악력… 김창완 밴드와 콜라보도 ‘눈길’

30일 방송된 '2015 KBS 가요대축제'는 서울 고척 스카이돔에서 생방송으로 진행됐다.

이날 엑소는 무대에서 카이가 먼저 등장하며 독무를 선보였고 이후 다른 멤버들과 함께 무대를 꾸몄다. 엑소는 정규 2집 타이틀 곡인 '콜 미 베이비(CALL ME BABY)'와 '러브 미 라이트(LOVE ME RIGHT)' 퍼포먼스로 엄청난 무대 장악력을 선보였다.

또 이날 2부 무대에서 엑소의 백현, 수호, 시우민이 살아 있는 전설 김창완 밴드와 함께 '청춘'을 불러 콜라보레이션을 선보여 화제가 됐다.

한편 'KBS 가요대축제'는 ‘패밀리(Family)’ 주제로 이휘재, 2PM 택연, EXID 하니가 MC를 맡았으며 노을, 소녀시대, 샤이니, 씨엔블루, 인피니트, 에이핑크, B1A4, 에일리, EXID, 비투비, 엑소, 빅스, AOA, 방탄소년단, 갓세븐, 마마무, 레드벨벳, 여자친구, 다이나믹 듀오, 크러쉬, 자이언티, 홍경민, 문명진, 황치열, 알리, 손승연, 김창완밴드 총 27팀이 출연했다.

이번 '가요대축제'는 네이버 V앱과 중국 최대 온라인 동영상 사이트 아이이치를 통해 동시에 생중계됐다.

온라인 중앙일보

[사진 KBS ‘가요대축제’ 캡처]