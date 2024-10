평화에 잠기게 하는 신비로운 힘

많은 가수가 이 노래를 불렀다. 아니, 많다는 말로는 부족하다. 지난 세기에 스타로 이름을 날렸던 수많은 노래의 명인들이 이 노래를 부르고 또 불렀다.

음악에 별 관심이 없는 사람들도 다음 이름들이 익숙할 것이다. 폴 앵카, 냇 킹 콜, 롤링 스톤즈, 프랭크 시내트라, 로드 스튜어트, 빙 크로스비, 빌리 할리데이, 루이 암스트롱과 엘라 피츠제럴드, 스탄 게츠, 찰리 파커, 노라 존스, 김형미…. 끝없이 이어지는 이름들을 읽자니 숨이 가쁠 지경이다. 이들은 팝, 재즈, 록 분야에서 최고의 명성을 누리던 가수들이다.

‘The Nearness of You(그대 가까이)’라는 제목의 짧은 노래 이야기다. 1938년 미국 파라마운트에서 제작한 영화 ‘Romance in the Dark’에 삽입되었는데 노래를 부른 이는 메트로폴리탄 오페라 소속의 가수였다고 한다. 평범한 영화 주제곡으로 잊힐 수도 있었지만 1940년에 가수 레이 에버를(Ray Eberle)이 글렌 밀러 오케스트라 반주로 부른 버전이 큰 인기를 끌며 세상에 알려졌다. 노래는 8주간 빌보드차트에 머물렀다.

20세기 전반에 만들어진 노래가 21세기까지 생명력을 잃지 않고 끊임없이 다시 불리는 이유는 무엇일까. 아마도 네드 워싱턴(Ned Washington)의 가사 덕분일 것이다. 느릿하고 평화로운 선율에 실려 흐르는 노랫말은 따사로운 햇살처럼 듣는 이의 마음을 데워준다.

‘It’s not the pale moon that excites me that thrills and delights me, oh no It’s just the nearness of you.’

워싱턴은 ‘창백한 달’을 좋아했던 모양이다. 초저녁 푸른 빛이 짙어가는 서쪽 하늘에 말없이 떠 있는 핼쑥한 달을 보면 시정(詩情)이 솟는 시인이었다. 그러나 자기를 들뜨고 설레고 또 기쁘게 하는 것은 달보다도 단지 ‘그대 가까이’ 있는 것이라고 속삭인다.

‘It isn’t your sweet conversation that brings this sensation, oh no It’s just the nearness of you.’

말도 필요 없다고 한다. 가슴이 터질 듯한 행복, 한없이 평화로운 마음이 드는 것은 달콤한 얘기 때문이 아니라고 한다. 오직 ‘그대 가까이’ 있기만 하면 이런 느낌에 빠져든다고 한다.

‘When you’re in my arms and I feel you so close to me, All my wildest dreams came true.’

이루어 질 것 같지 않던, 나의 몫이 아니라고 생각했던 꿈이 이루어졌다. 명예도, 돈도, 지위도 아니고, 정열적인 키스도, 뜨거운 사랑도 아니다. 그것은 단지 그대를 안고 그대를 가까이 느끼는 것.

‘I need no soft lights to enchant me If you’ll only grant me the right, To hold you ever so tight, And to feel in the night the nearness of you.’

부드러운 불빛, 황홀한 분위기를 만들 필요도 없단다. 영원히 그대를 꽉 안을 수 있다면, 긴 밤에 그대 가까이 있다는 걸 느낄 수만 있다면….

노랫말은 이토록 소박하다. 사랑의 기쁨에 충만해 있지만 격렬한 구석이 전혀 없다. ‘그대 가까이’ 있기만 하면 말 한 마디 나누지 않아도 가슴은 설레고 기쁘다니 뜨거울 이유가 없다. 그렇지만 노래를 부르는 사람도 듣는 사람도 평화로운 기운에 푹 잠기게 되는 신비한 음악이다. 공연 무대가 화려하고 전위적이었던 ‘Beat it’ ‘Thriller’의 팝 황제 마이클 잭슨도 재즈 악기의 숨죽인 반주에 맞춰 ‘The Nearness of You’를 부를 때는 한없이 평화로운 감상에 빠져들었다.

내가 좋아하는 연주는 엘라 피츠제럴드와 루이 암스트롱이 1956년도에 듀엣으로 녹음한 것이다. 음반 역사에 큰 획을 그은 ‘Ella and Louis’ 1집에 실려 있다. 재즈사의 명곡이자 경쾌한 음악인 ‘Cheek to Cheek’ 바로 뒤에 이어지는 곡이라 주목을 덜 받지만 나는 이 곡을 음반에서 가장 좋아한다. 남자와 여자, 전성기의 엘라와 루이 두 사람이 부르는 것도 곡의 성격에 잘 맞는다.

노랫말에서 말하는 ‘그대’는 연인이 분명하다. ‘The Nearness of You’는 사랑의 내밀한 기쁨을 노래한다. 그러나 이 노래의 생명이 100년을 향해 면면히 이어지는 것은 흔한 사랑노래를 뛰어넘는 다른 무엇이 있기 때문이 아닐까.

그것은 사람이라면 누구나 가슴 구석에 숨기고 있는 외로움을 달래주기 때문인지도 모른다. 혼자 있는 외로움은 때론 사람을 공포에 빠지게 한다. 여름 날 오후, 낮잠에 빠졌다가 서늘한 기운에 깼을 때 엄습하는 느낌 같은 것 말이다.

지난 12일에 탄생 100년을 맞은 프랭크 시내트라의 노래로 ‘The Nearness of You’를 듣는다. 엘라와 루이의 진한 목소리와 달리 담담하고 따스하다.

해가 바뀌고 있다. 사람들과 안부를 묻는 계절이다. 홀로 고적한 시간을 보내거나 사람의 온기를 그리워하거나 대화에 목말라하는 이가 내 곁에는 없을까. 몇몇 얼굴이 떠오른다. 오늘은 친구가 혼자서 하는 명동의 헌책방에 가봐야겠다. 그는 읽던 책을 덮고 나를 반기지만 밤이 깊어 헤어질 때 위안을 얻은 것은 항상 나였다.

