랩으로 정리한 2015년… 중앙일보와 우싸이드의 콜라보레이션 랩 ' 때찌때찌'

중앙일보가 래퍼 우싸이드와 콜라보레이션을 통해 2015년을 정리하는 랩을 만들었다. 타이틀은 '때찌때찌'. 때찌때찌는 우싸이드가 그 누군가를 향해 드는 분노의 회초리다.

중앙일보는 오포세대라는 말로 대표되는 청춘들의 좌절감, 어이없이 시작돼 공포로 번졌던 메르스 사태, 유치원 아동학대 등 2015년의 사회적 이슈를 제시했고, 우싸이드는 이를 바탕으로 가사와 곡을 직접 만들었다.

우싸이드는 언더그라운드 시절부터 훅 메이킹으로 명성을 날린 래퍼다.

온라인 중앙일보

기사 더보기

[우싸이드 인터뷰] "때찌때찌란 말을 어른들에게 써보고 싶었다"

h ttp:www.joongang.co.kr/article/19298984

‘때찌때찌’ 가사

뒤돌아보니 참 뭐 같았던 2015년

굳이 올해만 아닌 것 같은 최근 몇 년

엄마 배 밖으로 나와 술몇잔 걸친 것뿐인데

세상은 내게 꺾인 나이 벌써 30대래

20대 동생들 내 말좀 들어봐

아니 네들이 무슨 잘못이냐 들을 놈 따로 있지

오늘 혼나야겠지 어른들에게 나도 매 좀 들어볼게 때찌때찌

최저 임금 5580 때찌때찌

정규직 희망고문 열정페이 때찌때찌

담배는 해로워 나도 피지만 매일매일

서민 스트레스는 어쩌려고 때찌때찌

it's the 헬~조선에서 to 헤븐조선

흙수저에서~ 금수저로 가는 조건

수많은 질문에 답은 절대 안하고

하는 일들이 뭐야 좀 혼좀나자 때찌때찌

how we do how we do how we do huh~

누군가가 풀어내야할 숙제

what you gon what you gon what you gon do~

나 몰라라 하는 니들이 문제

이건 사랑의 매야 맴매 때찌때찌

이건 사랑의 매야 맴매 때찌때찌

할 말은 아직 또있어 형 말 좀 더 들어~

내가 하고픈 말 이 비트에 다 못 담어~

2015 답답했어 나잘 알어 Damn right 잘 알어~

슈퍼에 팔기는 하냐 낙타 메르스 사태부터 시작해

치솟는 전세값 올라갈때 내 집 점점 더더 멀어지네

연애 결혼 출산 인간관계 까지 내 집도 다 포기한 오포

That's nono That's nono

맴매해야지 때찌 때찌 때찌 때찌

핸드폰의 노예 2년 단통법 늘어나는 호갱 누군 좋겠네

Let me get a fresh air

Let me get a fresh air 내 머리가 답답해 바람쐬러온 놀이터

Swing Swing 흔들어줘 그대 swing swing 흔들어줘 그대