하나투어, 보라카이 지역에 다양한 강점 선보여.

가이드&코디네이터 실명제 및 사전안내서비스

표준화된 인적 서비스를 위한 하나투어의 선택

하나투어는 12월부터 가이드/코디네이터 실명제를 시행했다 이는 실명 인증된 가이드/코디네이터의 인사정보를 하나투어 시스템에 등록 한 후, 실명 인증된 이들만 상품일정을 담당할 수 있도록 배정하는 제도다. 낯선 여행지에서 가이드나 코디네이터는 여행 정보에 대한 안내를 하는 것 외에도 다양한 인적 서비스를 제공하며, 특히 가이드의 경우 여행객들의 여행일정을 인솔하는 중요한 역할을 한다. 하지만 행사 전후로 담당 가이드에 대한 정보를 알기 어려웠고, 연속성 없는 특성 때문에 가이드의 자질문제는 물론 저질 행사에 대한 책임 문제도 지속적으로 거론돼 왔던 것이 사실이다. 이에 하나투어 보라카이상품은 문제가 잇는 가이드가 소속과 이름만 바꿔 활동하는 것을 사전에 예방하고, 행사에 대한 책임감을 주기 위해 이러한 제도를 실시하였다.

가이드 실명제는 말 그대로 담당가이드가 실명으로 활동하는 것이다. 동시에 여행자에게는 여행출발 전 여행 일정표에 삽입된 배너와 문자를 통해 담당가이드의 정보를 안내한다. 가이드/코디네이터의 얼굴과 이름, 간단한 소개글을 확인 할 수 있으며, 세관이 까다로운 보라카이 공항의 입국시 주의사항과 준비물팁까지 함께 받아볼 수 있다.

가이드&코디네이터 실명제 및 사전안내서비스

선택관광요금 인하

에어텔 전용 미팅/샌딩 서비스

하나투어 전용 투어데스크

선택관광 요금 인하, 업계최초로 앞장서

하나투어가 추구하는 선택관광의 가치, 합리적인 가격 / 안저한 여행 / 여행의 즐거움

마사지, 펀다이빙, 호핑투어 등 현지의 즐길 거리를 선택하여 추가적으로 진행하는 일정을 선택관광 혹은 옵션이라고 한다. 하나투어는 여행업계 최초로 보라카이 지역의 선택관광 요금의 거품을 빼 여행객의 체강경비를 절감하였다. 하이재커나, 로컬업체에서 운영하는 선택관광의 경우, 안전사고에 대한 책임여부가 불분명해 유사시 이 피해는 고스란히 여행객에게 돌아갈 수 있다. 타사대비 최대 60%인하된 가격으로 안전하고 즐겁게 선택관광을 즐겨보자.

에어텔 전용 미팅/샌딩 서비스

가장 편안하고, 신속하게 이동하는 방법! 보라카이 에어텔 All in ONE 미팅&샌딩 서비스

깔리보 공항에서 리조트까지 3번의 이동구간은 세계 3대 해변 화이트비치를 만나러 가는 쉽지 않은 여정이다. 현지 이동수단을 이용해 보라카이 섬까지 들어갈 수 있지만, 4시간 반의 여행 후 지친 몸을 이끌고 낯선 타지에서 정보를 찾아보는 일은 쉽지 않은 일이다.

하나투어 보라카이 에어텔 상품은 이런 번거로움을 사전에 제거하기 위해 에어텔 상품만 단독으로 미팅/샌딩 서비스를 제공하고 있다. 서비스 차별화 요소를 체크해보자!

전담코디네이터

[미팅] 자유여행 전담 코디네이터(현지인)가 리조트 체크인까지 해결[샌딩] 약속된 시간에 리조트 로비에서 픽업, 공항까지 Door to Door 배웅

에어텔 전용

자유여행객 단독 차량이용으로 적정 인원만 탑승, 쾌적한 차량운행타 손님 조인으로 인한 대기시간 없음

모든 비용 사전 포함

터미널세, 방카비용, 포터팁 등 미팅/샌딩시 발생하는 모든 비용이 포함되어있습니다.여행 마지막 날 공항 샌딩 추가 비용 발생이 없습니다.

하나투어전용 투어데스크

편안하게 방문하고, 푸짐하게 얻어가는 활용도 만점 투어데스크

보라카이 섬에 들어서 리조트를 향해 달리다 보면, 메인로드 중앙, 하나투어 간판을 볼 수 있다. 연중무휴로 운영되는 투어데스크에서는 디몰의 유명한 맛집 할인 쿠폰 뿐아니라, 포켓와이파이 대여, 유모차대여 등 다양한 고객편의 서비스를 제공하고 있다.

아무런 계획 없이 일상탈출을 위해 훌쩍 떠나왔다고 하더라도 걱정하지 말자. 하나투어 투어데스크에 들러 현지 전문가와 일정상담을 무료로 받을 수 있으며, 구급함, 국제전화, 휴대기기 충전 등 여행지에서 갑작스레 필요한 서비스가 구비되어 있다.

[가이드] 하나팩 (패키지상품) 을 구매하시는 고객님들의 일정 전반에 관한 인적 서비스를 제공하는 이를 말합니다.

[코디네이터] 하나프리(자유여행) 상품 이용시 미팅/샌딩/선택관광 서비스 이용편의를 위해 인적 서비스를 제공해 주는 이를 말합니다.

위 상품에 관한 자세한 사항은 하나투어 홈페이지 또는 대표전화(1577-1212)로 문의 가능하다.

<이 기사는 본지 편집 방향과 다를 수 있으며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>