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사회 사회일반

[인사] 중앙일보 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 27면

[뉴스룸]
▶베이징총국장 예영준

[디지털전략·제작부문]

▶서비스기획팀장 육근영
▶디지털운영팀장 김홍준
▶디지털제작팀장 권호

[선데이제작부문]

▶선데이편집에디터 박찬호

[시사매거진제작부문]

▶월간중앙편집데스크 김홍균
▶이코노미스트편집데스크 남승률
▶포브스편집데스크 나권일

[광고사업본부]

▶광고1팀장 박창준
▶광고2팀장 김영택
▶광고3팀장 민준식
▶혁신광고팀장 정기조

[미디어비지니스본부]

▶마케팅기획팀장 최회준

▶디지털페이퍼팀장 최영민

◆방송통신심의위원회<1급 승진>▶감사실장 함상규<전보>▶방송심의1국장 김인곤▶방송심의2국장 박우귀▶통신심의국장 이은경▶권익보호국장 김종성▶인터넷피해구제센터장 최옥술▶부산사무소장 김양하▶광주사무소장 이원모▶기획조정실 법무팀장 정희영▶방송심의1국 지상파텔레비전팀장 최광호▶〃 종합편성채널팀장 오인희▶방송심의2국 방송광고팀장 성호선▶통신심의국 청소년보호팀장 이종민▶〃 유해정보팀장 정혜정▶권익보호국 정보건전화팀장 장경식▶〃 조사연구팀장 강연구▶인터넷피해구제센터 권리보호기획팀장 양귀미▶〃 분쟁조정팀장 김영수▶〃 연구위원 서정배

◆국가보훈처<과장급 전보>▶보훈선양국 나라사랑교육과장 안진형▶운영지원과장 황의균

◆예금보험공사<부서장급 전보>▶법무실장(내정) 이형구▶인사지원부장 정찬형▶정리총괄부장 손형수▶조사총괄부장 서승성▶리스크총괄부장 조양익▶회수총괄부장 박태준▶기획조정부장 하홍윤▶연구분석부장 한효섭▶기금관리부장(내정) 백봉문▶고객경영지원실장 박동섭▶PF자산회수부장 이제경▶복합자산회수실장 장진용▶정보시스템실장 유대일▶재산조사부장 신형구▶비서실장 박병기<부서장급 신규 보임>▶업무역량강화TF 팀장 김홍태▶기금운용실장 지창우▶인프라강화TF 팀장 김봉환▶특별재산조사TF 팀장 신두식

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