[인사] 식품의약품안전처 外

◆식품의약품안전처▶식품의약품안전평가원 임상연구과장 최승은
◆전자부품연구원▶혁신추진단장 강남기▶경영전략본부장 조원갑▶첨단소재부품연구〃 이형규▶융합시스템연구〃 이형수▶기업협력〃 김세영▶전북지역〃 최종찬▶연구관리실장 김경훈▶운영지원실장 김남현▶회계관리실장 김홍규▶R&D전략기획센터장 이진우▶ICT디바이스·패키징연구센터장 김준철▶디스플레이소재부품〃 곽민기▶융복합전자소재〃 이우성▶스마트센서〃 이대성▶나노소재부품〃 신진국▶실감정보플랫폼〃 박영충▶스마트네트워크〃 임승옥▶지능형SoC〃 임기택▶지능형영상처리〃 최병호▶IoT플랫폼〃 원광호▶임베디드·SW〃 고재진▶에너지IT융합〃 이상학▶휴먼케어시스템〃 성우경▶기업협력총괄실장 이상법▶기업성장지원실장 문형욱▶전략홍보실장 정광철▶전북 기업지원센터장 곽홍규
◆한국지질자원연구원▶광물자원연구본부장 손정수▶희유자원융합연구센터장 김형석▶제련연구실장 신선명▶도시광산연구실장 김민석◆통일한국 광물자원개발 융합연구단▶융합연구단장 고상모▶광물자원기술연구팀장 박계순▶전략광물활용기술연구팀장 이진영▶금속소재기술연구팀장 유봉선