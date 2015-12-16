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사회 사회일반

[인사] 고용노동부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 27면

◆고용노동부<서기관 채용(경력개방형)>▶산업재해보상보험재심사위원회 사무국장 김희형

◆금융위원회<전보>▶기획조정관 유재수

◆중소기업청<과장급 승진>▶소상공인지원과장 김광재<과장급 전보>▶창조행정법무담당관 이상창▶대구경북지방중소기업청 창업성장지원과장 이채영▶강원지방중소기업청장 김정일

◆특허청<과장급 승진>▶특허심판원 심판관 정기현<과장급 임용>▶디자인심사과장 서홍석

◆PBC 평화방송·평화신문▶보도총국 국장 이상도

◆한국농어촌공사<상임이사 임용>▶부사장 신현국▶기획전략·농지관리본부이사 유명철▶기반조성본부이사 홍성범

◆한국도로공사<상임이사 승진 및 보직 발령>▶부사장 겸 기획본부장 팽우선▶건설본부장 신재상▶도로교통본부장 박상욱▶사업본부장 최광호

◆한국전기안전공사▶상임 안전이사 황용현

◆한국전력공사▶해외부문 부사장 유향열 ▶관리본부장 박도선▶영업〃 배성환▶협력안전〃 박권식▶해외사업〃 하봉수▶인재개발원장 심유종▶전력연구원장 김동섭▶홍보실장 장동원▶전력시장처장 이병식▶경영개선처장 조철▶재무처장 김종수▶인사처장 김응태▶노무처장 진영상▶보안관리처장 김헌태▶자재처장 권태호▶자산관리처장 김성윤▶영업처장 권기보▶배전운영처장 권오득▶상생협력처장 허용호▶민원대책처장 김명기▶안전관리처장 김용덕▶기술기획처장 김홍균▶품질경영처장 정금영▶신송전사업처장 박재호▶해외사업운영처장 강헌규▶해외발전기술처장 이조형▶해외원전금융처장 김갑순 ▶경제경영연구원장 정은호▶업무지원처장 최상철▶정보기술처장 이강세▶설비진단처장 노일래▶전력기반센터장 안광석▶경인건설처장 문봉수▶중부건설처장 양현식▶남부건설처장 박재호▶필리핀일리한현지법인장 고재한

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