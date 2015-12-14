[인사] 국토교통부 外

◆국토교통부▶공공기관지방이전추진단 건축재정과장 한명희▶익산지방국토관리청 전주국토관리사무소장 김상범▶부산〃 하천국장 박병언▶철도특별사법경찰대장 도정석
◆해양수산부<3급 승진>▶양식산업과장 최용석
◆충북도<4급 전보>▶법무통계담당관 문석구▶재난관리과장 정민택▶기획조정과장 김태왕
◆건국대▶글로컬캠퍼스 의료생명대학장 임병우
◆머니투데이 더벨◆편집국▶AM팀장 김용관▶CM팀장 황 철
◆스포츠서울▶취재국장 서원호▶취재국 취재부장 이진우
◆KBS<본사>▶감사실 기획·경영감사부장 안희국▶인력관리실 인사운영부장 최창영▶홍보실 홍보부장 정창준▶대외정책실장 박전식◆편성본부▶2TV편성부장 이영준▶협력제작국 CP 조성만 권오대▶아나운서실 아나운서1부장 김관동▶〃 아나운서2부장 성세정▶〃 한국어연구부장 유지철▶영상제작국 총감독 박중환▶콘텐츠창의센터 편성정책부장 박현민▶〃 CP 김호상 박서현▶〃 다채널방송추진단장 백성관◆보도본부▶보도국 뉴스제작1부장 김주영▶〃 뉴스제작2부장 안세득▶〃 뉴스제작3부장 직무대리 이흥철▶〃 라디오뉴스제작부장 이웅수▶〃 정치외교부장 최재현▶〃 경제부장 박상범▶〃 사회2부장 박장범▶〃 과학·재난부장 곽우신▶〃 네트워크부장 오헌주▶〃 국제부장 유석조▶시사제작국 시사제작1부장 한재호▶〃 시사제작2부장 이준희▶스포츠국 스포츠취재부장 이유진▶〃 스포츠중계부장 백정현▶〃 스포츠제작부장 선재희▶〃 스포츠사업부장 박종복▶보도영상국 영상취재부장 김병길▶〃 영상특집부장 박찬근▶〃 영상편집부장 석종철▶보도그래픽부장 김종욱▶보도운영부장 신영만▶선거방송기획단장 김혜송