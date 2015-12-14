1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 국토교통부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 25면

◆국토교통부▶공공기관지방이전추진단 건축재정과장 한명희▶익산지방국토관리청 전주국토관리사무소장 김상범▶부산〃 하천국장 박병언▶철도특별사법경찰대장 도정석

◆해양수산부<3급 승진>▶양식산업과장 최용석

◆충북도<4급 전보>▶법무통계담당관 문석구▶재난관리과장 정민택▶기획조정과장 김태왕

◆건국대▶글로컬캠퍼스 의료생명대학장 임병우

◆머니투데이 더벨◆편집국▶AM팀장 김용관▶CM팀장 황 철

◆스포츠서울▶취재국장 서원호▶취재국 취재부장 이진우

◆KBS<본사>▶감사실 기획·경영감사부장 안희국▶인력관리실 인사운영부장 최창영▶홍보실 홍보부장 정창준▶대외정책실장 박전식◆편성본부▶2TV편성부장 이영준▶협력제작국 CP 조성만 권오대▶아나운서실 아나운서1부장 김관동▶〃 아나운서2부장 성세정▶〃 한국어연구부장 유지철▶영상제작국 총감독 박중환▶콘텐츠창의센터 편성정책부장 박현민▶〃 CP 김호상 박서현▶〃 다채널방송추진단장 백성관◆보도본부▶보도국 뉴스제작1부장 김주영▶〃 뉴스제작2부장 안세득▶〃 뉴스제작3부장 직무대리 이흥철▶〃 라디오뉴스제작부장 이웅수▶〃 정치외교부장 최재현▶〃 경제부장 박상범▶〃 사회2부장 박장범▶〃 과학·재난부장 곽우신▶〃 네트워크부장 오헌주▶〃 국제부장 유석조▶시사제작국 시사제작1부장 한재호▶〃 시사제작2부장 이준희▶스포츠국 스포츠취재부장 이유진▶〃 스포츠중계부장 백정현▶〃 스포츠제작부장 선재희▶〃 스포츠사업부장 박종복▶보도영상국 영상취재부장 김병길▶〃 영상특집부장 박찬근▶〃 영상편집부장 석종철▶보도그래픽부장 김종욱▶보도운영부장 신영만▶선거방송기획단장 김혜송

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT