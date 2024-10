엑소 찬열이 10일 공개한 신곡 'sing for you' 뮤직비디오에 아련 감성을 더했다.

찬열은 10일 자신의 인스타그램에 "아 왜이리 슬프냐......."라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 엑소의 신곡 'sing for you' 뮤직비디오 캡처가 담겨있다. 특히 찬열의 우수에 찬 눈빛 연기는 눈길을 끌고 있다.

또한 찬열은 뮤직비디오 캡처와 함께 '왜 이리 슬프냐'라며 아련한 감성을 표현해 더욱 시선을 집중시키고 있다.

한편, 찬열이 속한 그룹 엑소는 오는 12일에는 MBC ‘쇼! 음악중심’, 13일 SBS ‘인기가요’에 출연하며 활발한 활동을 시작할 예정이다.

온라인 중앙일보 jstar@joongang.co.kr

엑소 sing for you

[엑소 sing for you 사진=엑소 찬열 인스타그램]