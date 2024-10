일동후디스, '앤업카페' 크리스마스 이벤트

일동후디스가 대용량 컵 커피 '앤업카페'의 크리스마스 에디션 출시를 기념해 이벤트를 실시한다고 8일 밝혔다.

참가방법은 '앤업카페' 크리스마스 에디션 사진을 찍어 인스타그램, 카카오스토리, 페이스북 등 각자의 SNS에 올리고, 해시태그(#앤업크리스마스 #앤업카페 #컵커피)를 달면 된다. 참가기간은 이달 31일까지다.

우수작을 선정해 1등(1명) 골드바, 2등(1명) 아이폰6S, 3등(5명) 전자책 리더기 등 경품을 증정한다. 또 이벤트 기간에는 매주 10명씩 '앤업카페' 크리스마스 에디션 1박스와 후디스몰(www.foodismall.com) 3만 마일리지도 제공한다.

특히 크리스마스를 상징하는 산타클로스, 루돌프, 눈사람과 빨간색, 초록색, 은색의 아이템과 함께 사진을 찍으면 이벤트 당첨 가능성이 더 높아진다.

일동후디스의 '앤업카페' 크리스마스 에디션은 라떼텀블러, 마끼아또텀블러, 모카텀블러 3종의 제품에 크리스마스를 의미하는 실버, 레드, 그린 컬러를 입히고, 귀여운 루돌프, 눈사람, 산타의 캐릭터와 눈송이로 디자인해 크리스마스의 느낌을 연출했다. 300ml의 풍부한 용량과 에티오피아 예가체프의 스페셜 원두를 블레딩해 융드립 방식으로 추출한 진한 풍미까지 갖춰 크리스마스와 연말파티 음료로도 추천된다.

일동후디스 관계자는 "'TASTE UP, STYLE UP, FEEL UP' 3-UP 컨셉에 맞춰 크리스마스의 고객들의 스타일과 기분을 높여주기 위해 크리스마스 에디션을 출시했다"며 "이를 통해 올해 연말까지 ‘앤업카페300’ 일 10만개 판매, 시장점유율 5% 달성에 박차를 가할 것"이라고 말했다.

