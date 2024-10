플랜코리아 ‘2015 후원자 어워드 진행‘ 김성령 홍보대사도 시상자로 참석

국제구호개발NGO 플랜코리아는 지난 5일 에버랜드 플랜코리아 홍보관에서 플랜코리아의 후원자들을 대상으로 한 하는 2015 플랜코리아 후원자 어워드를 진행했다고 밝혔다.

플랜코리아 후원자 어워드는 매년 말 다양한 분야에서 플랜코리아를 후원하는 후원자들과 기업, 자원봉사자들을 초대해 시상하는 행사다. 특히 올해 행사는 12월 중순 그랜드 오픈을 앞둔 에버랜드 내 플랜코리아 홍보관에서 개최돼 더욱 뜻 깊은 자리가 됐다.

이날 2015 플랜코리아 후원자 어워드에서는 총 10개 부분에서 시상이 이루어졌으며, 시상자로는 플랜코리아 김성령 홍보대사가 참석해 자리를 빛냈다. 수상자는 다음과 같다.

2007년부터 총 10명의 아동을 후원해주고 있는 김성주 후원자에게 The좋은 후원상, 2015년 한해 동안 후원아동과 총 11통의 편지를 주고받은 김나연 후원자는 서신교류상을, 2005년부터 후원을 아름답게 유지해온 조경래 후원자에게는 후아유 상이, 온 가족이 함께 후원 중인 김용대 후원자 가족에게는 The좋은가족상이 돌아갔다.

뿐만 아니라 자신의 SNS와 주변지인들에게 적극적으로 플랜코리아를 알려 준 김경익 후원자에게는 특별상이, 전근 가는 학교마다 한 학급당 한 아동을 결연하도록 하는 윤여일 후원자에게는 The 좋은사람들 상이 돌아갔다.

봉사시간이 가장 많은 자원봉사자에 대한 수상도 잊지 않았다. 총 311시간 번역봉사에 참여한 최다나 봉사자와 사무봉사를 꾸준히 해준 정해영 봉사자에게 자원봉사상이 주어졌다. 유치원내 아이들이 만든 물건과 바자회 수익금으로 4명의 아동을 후원하며 플랜코리아 알리기에 앞장서온 숲속해달 어린이집 어린이들에겐 The좋은스토리 상이 돌아갔다.

플랜코리아에 응원과 협력을 아끼지 않은 기업에게도 수상이 돌아갔다. 2015년 한 해 One Ball One Dream 캠페인으로 개도국 아이들을 응원하고 공간기부를 통해 플랜코리아 홍보관 오픈에 지원을 아끼지 않은 에버랜드가 작년에 이어 2연속 The 좋은기업상을 수상했다. The좋은파트너상에는 현대·코이카 드림센터부터 해피무브까지 개발도상국 현장에서 오랫동안 그리고 긴밀하게 플랜을 지원해 온 현대자동차그룹 사회문화팀 신재민 차장에게 돌아갔다.

플랜코리아 관계자는 “한해동안 많은 후원자분들이 플랜코리아를 통해 도움이 필요한 어린이들에게 큰 힘이 되어 주셨다”며 “후원자들의 후원과 지지가 헛되지 않도록 플랜코리아는 더욱 열심히 일하겠다”고 말했다.

한편, 플랜코리아는 80여년 이상의 역사를 가진 국제 NGO 플랜의 한국위원회로 개발도상국 아이들을 위한 문화교류사업, 환경개선사업, 의료•보건사업, 교육사업, 생계유지 사업 등을 펼치는 국제구호개발NGO다.

온라인 중앙일보