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사회 사회일반

[인사] 교육부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 26면

◆교육부<전보>▶금오공대 사무국장 이용학▶목포해양대 〃 오성배<부이사관 승진>▶홍보담당관 이재력▶감사총괄〃 김용호▶공교육진흥과장 조재익▶사립대학제도과장 이상연▶전문대학정책과장 최창익

◆행정자치부<국장급>▶충북도 기획관리실장 서승우▶과거사관련업무 지원단장 이범석<과장급>▶재정정책과장 김장호

◆보건복지부▶건강정책국 정신건강정책과장 차전경▶인구정책실 보육사업기획과장 장재원▶보건의료정책실 약무정책과장 최봉근

◆TV조선◆보도본부▶사회부장 김홍진▶뉴스에디터 겸 편집3부장 김동욱▶편집1부장 이진동▶편집2부장 정박문▶스포츠부장 문승진◆심의실▶심의실장 권혁범◆편성실▶홍보팀장 김진우

◆아이뉴스24▶편집인 겸 부사장 김윤경▶편집국장 조민호

◆주택도시보증공사▶PF금융1센터장 정일조▶정비사업금융〃 곽석태▶서울서부지사장 최종원▶서울북부〃 김희곤▶부산울산〃 박종진▶대구경북〃 이무송▶경남〃 공대운▶전북〃 천일▶경기〃 최병태▶강원〃 최형순▶서울북부관리센터장 김상철▶서울서부〃 김영철▶영남〃 김선웅▶중부〃 이진용<팀장 전보>▶비서팀장 김종서

◆한국방송광고진흥공사<국장급>▶기획조정실장 류재기▶중소기업지원국장 정연규▶영업1국장 정찬수<팀장급>▶경영관리국 총무팀장 오철현▶중소기업지원국 중소기업정책팀장 김동률▶〃 미디어지원팀장 심현성▶영업1국 영업2팀장 박용철▶부산지사 경남지소장 허석도

◆인천국제공항공사◆본부장▶경영본부 홍성각▶운영본부 김영웅▶시설본부 김창기

◆동아프린테크▶충정로공장 공장장 박종남▶〃 제작지원팀장 이근재

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