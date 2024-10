'유레카' 지코 "내가 왕?…왕은 아니고 내가 '짱'"

'유레카 지코'



그룹 블락비 지코가 '짱'이라는 표현으로 자신의 음악에 대한 무한 자신감을 드러냈다.

지코는 7일 오전 서울 이태원 스트라디움 스튜디오에서 열린 첫 번째 미니앨범 '갤러리(GALLERY)' 음악감상회에서 앨범에 사용된 이미지를 설명했다.

지코는 왕관과 체스판에 대해 설명하며 "내가 왕이다"란 뜻이라고 했다가 "왕은 아니고 내가 '짱'이란 뜻"이라고 바꾸며 웃었다.

지코는 "왕과 '짱'의 차이는 뭐냐"는 물음에 "'짱'을 10만번 하면 왕이 될 것"이라고 말해 웃음을 안겼다.

한편 지코는 7일 0시 '갤러리'를 공개했다. 더블 타이틀곡 중 한곡인 '유레카'가 이날 오전 7시 주요 음원차트 실시간 1위에 오르며 인기를 끌며 있으며 또 다른 타이틀곡 '오만과 편견'이 뒤를 이어 2위를 차지하는 등 '갤러리'에 대한 반응이 뜨겁다.

'유레카'는 섹시한 여성을 본 지코가 "유레카'라고 외치는 상황을 표현한 곡. 자이언티가 피처링에 참여 듣는 즐거움을 더했다. 또 다른 타이틀곡 '오만과편견'은 재즈보컬리스트 수란이 참여해 감성을 끌어올렸다.

이번 앨범에는 '유레카', '오만과 편견' 외 지난 10월부터 선 공개를 통해 차트를 휩쓸었던 '말해 yes or no'와 '보이즈 앤드 걸스(Boys and Girls)'와 '날'이 함께 수록돼 있다.

'유레카 지코'

온라인 중앙일보 jstar@joongang.co.kr

'유레카 지코'