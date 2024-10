정성과 혼 담긴 음악 유통공식 파괴하며 열풍

영국의 싱어송라이터 아델(27)의 열풍이 다시 시작됐다. 싱글 ‘헬로(Hello)’와 세 번째 정규 음반 ‘25’를 차례로 내놓은 뒤로 아델은 음반 판매량, 디지털 다운로드 수, 유튜브 뮤직비디오 조회 수 등 온갖 부문에서 기록을 연이어 갈아치우고 있다.

미국에서 ‘헬로’는 발매 직후 최대의 주간 디지털 다운로드 수를 기록했으며, ‘25’는 단일 시간 내에 가장 빠른 판매고를 올리고 있다. 발매 10일만에 400만장이 팔려 나갔다. 미국에서만 일어나는 현상이 아니다. 본토 영국을 포함해 팝 음악의 큰 영향권 아래에 있는 여러 국가들에서도 비슷한 유형의 신기록 행진이 진행중이다. 해외에선 음악 시장을 휩쓸고 다닌다는 의미로 아델 열풍을 ‘허리케인 아델’이라고까지 부르고 있다.

그런데 이 ‘허리케인’의 생성 경과를 잘 관찰해보면 심상치 않은 구석이 많이 보인다. 아델은 신보의 활동 범위에서 스트리밍의 영역을 거의 배제했다. 단 하나 예외가 3년 만의 복귀를 알리는 새 노래 ‘헬로’를 공개할 때 뿐이었다. CD나 음원 구매를 통해서만 음반 전체를 들을 수 있게 한 것이다. 전 세계에서 가장 많이 사용되는 스포티파이나 애플 뮤직, 국내의 경우 멜론 등의 스트리밍 서비스를 통해서는 감상이 불가능하다.

현 음악산업 내 유통 구조를 고려해 보면 아델 열풍은 기현상으로 보이기까지 한다. 최근 음원 유통 서비스 유형의 가장 큰 흐름이 스트리밍 형식이기 때문이다. 스트리밍 서비스는 물리적 음원 판매 방식과 디지털 다운로딩 방식이 가진 점유율로부터 많은 지분을 가져오고 있다. 스마트폰 등 모바일 기기 제조업체인 삼성전자와 애플도 각각 작년과 올해 해당 서비스를 제공하기 시작하며 시장에 화제를 불렀다.

그럼에도 아델은 자신의 음악이 대중들이 선호하는 스트리밍 서비스에 노출되는 것을 꺼렸다. 이유가 무엇일까. 아델은 지난해 동료 팝스타 테일러 스위프트 등과 더불어 아티스트에 대한 스트리밍 서비스의 부당한 수익 분배에 대해 불편함을 드러낸 바 있다. 예술품 제작 과정에서 노고를 가장 많이 쏟는 창작자와 실연자에 돌아가는 수입보다 유통 마진이 더 큰 구조의 문제점을 지적한 것이다.

‘25’의 제작 배경을 보면 한 대중문화예술가가 갖는 음반 활동, 음원 유통에 대한 철학이 잘 드러난다. 이번 작품을 만들며 아델은 작지 않은 음악적 변화를 감행했다. 훌륭한 재능이 투영된 매력적인 R&B 멜로디 위에 다채로운 리듬과 공간감을 일으키는 신시사이저의 너른 활용을 얹어, 앞선 음반들이나 ‘롤링 인 더 딥(Rolling in the deep)’, ‘섬원 라이크 유(Someone like you)’, ‘셋 파이어 투 더 레인(Set fire to the rain)’ 같은 지난 곡에선 볼 수 없었던 색다른 모습을 이끌어냈다. 게다가 앨범 작업 초기에 아델은 작품이 풀리지 않는 ‘작가의 벽(Writer’s block)’에 맞닥뜨리며 전에 없던 어려움을 맞기도했다.

창작의 고난과 음악적 고민, 남다른 성취는 결국 멋진 음반을 낳았다. 아델은 피와 땀이 쉽게 드러나지 않는 창구를 통해 이 값진 결과물을 보이고 싶지 않았으리라. 대세의 시스템을 거부한 이 움직임에는 고통을 겪었던 자신, 그 고통을 분담한 동료 작곡가와 프로듀서, 곡들을 빛낸 수많은 세션 뮤지션과 엔지니어, 그리고 이것들이 모두 모여 탄생한 앨범에 대한 존중이 들어 있다.

유통 과정의 일부를 잘라내는, 위험한 행위를 감행하고도 대히트를 기록할 수 있는 아티스트는 세계에 몇 되지 않는다. 훌륭한 작품과 높은 흥행력을 추진력 삼아 아델은 자신의 작품 가치를 대중들에게 널리 알리고 싶었는지도 모르겠다. 감상의 불편함이라는 단점만으로 이 독특한 고집을 다 설명하기는 어렵다. ●

글 이수호 대중음악웹진 이즘 편집장 howard19@naver.com 사진 ‘25’ 앨범 커버