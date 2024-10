한발짝 두발짝, 눈 내리던 그 겨울밤 속으로

고교 2학년 겨울방학을 산사(山寺)에서 보냈다. 55일간으로 제법 긴 시간이었다. 그 시절에 판검사가 되기 위해 절간에 틀어박혀 도 닦듯이 공부하는 사람은 많았지만 고등학생이 절에 들어가는 경우는 보기 힘들었다.

다른 친구들이 그 해 겨울을 어떻게 보냈는지 돌이켜봐도 나는 역시 특이했다. 친구들은 대구에서는 최초로 고등학생 그룹사운드를 만들어 연주회를 열었다. 한 해 전 대학가요제에서 대상을 받은 ‘나 어떡해’가 주제곡이나 마찬가지였다. 연주회는 몇 가지 전설을 남겼는데 백미는 아무래도 연주회가 끝난 뒤 친구 집으로 실려 가던 독일제 쉼멜 피아노가 용달차에서 추락해 엄청난 굉음과 함께 산산조각 났다는 이야기가 될 것이다.

친구들이 그렇게 재미나게 놀 때 나는 절에서 공부만 했느냐 하면 그것은 아니다. 입산한 이유가 그 나이에 발현된 현실 도피적 성향 탓이었기 때문이다. 물론 책을 가져가긴 했다. 『수학의 정석』과 영국 작가 서머싯 몸의 『서밍업(The Summing Up)』 원서가 그것이다. 영어 선생님은 몸이 정확한 문법을 구사했기 때문에 본고사 독해 교재로 좋다고 추천했다. 첫 문장은 지금도 기억난다. ‘This is not an autobiography nor is it a book of recollections.’ 그러나 자서전 같기도 하고 회고록 같기도 한 그 책은 별로 재미는 없었다. 첫 문장이 기억나는 걸 보니 처음부터 끝까지 완독을 몇 번 시도했지만 진도가 많이 나가지는 않았던 모양이다.

고적한 산사에 들어가면 공부가 잘 될 것 같지만 사실은 그렇지 않다. 아무도 지켜보는 이 없는 절간의 독방은 수도승 수준의 극기심이 없으면 몇 시간도 똑바로 앉아있기 힘들다. 주변 환경도 공부에 몰두하기에는 지나치게 아름다웠다. 밤새 폭설이 내리고 새벽 잠자리에서 소나무 가지 찢어지는 소리를 들으면 영어 단어와 수학 공식 외우는 일이 하찮게만 여겨졌다.

지금은 정갈한 비구니 승가대학으로 다듬어져 있지만 내가 지내던 시절만 해도 김천 청암사의 기풍은 그리 엄격하지 않았다. 크리스마스에 아랫동네에서 막걸리 한 말이 지게에 실려 올라왔고 젊은 스님도 같이 잔을 기울이며 아기예수의 탄생을 축하했다. 그는 겨울이 지나면 방위로 입대한다며 군대 생활을 걱정했다.

절 음식은 담백했다. 비리고 자극적인 것은 일절 쓰지 않았다. 나는 그런 음식을 좋아했다. 절에서만 맛볼 수 있는 간식도 있었다. 감자를 얇게 썰어 가마솥에 펄펄 끓는 기름에 튀겨낸 별식은 오랜 세월이 지나서야 큰 제과회사들이 다투어 만들어냈다. 스님이 밤중에 방문을 열고 넣어 준 얼음 홍시는 놀랍도록 차갑고 달콤했다. 최고의 간식은 두부였다. 금방 굳혀 내서 김이 무럭무럭 나는 두부도 좋지만 차가운 물속에 담가 두었다가 얼음을 깨고 꺼내 먹는 맛도 고소했다.

그러나 고시 공부에 매진하는 형들은 가끔 영양식으로 체력보충을 하고 싶어 했다. 밤낮없이 책에 파묻혀 지내면서 팽팽해진 신경을 느슨하게 풀어 줄 필요도 있었다. 그런 분위기가 무르익자 은밀하게 눈빛을 교환하고는 야음을 틈타 아랫마을로 내려갔다. 사거리 외딴집 늙은 과부가 하는 주막에서 닭을 잡고 막걸리를 사발마다 그득그득 따랐다. 고등학생인 나도 완전히 아이 취급을 받지는 않았다.

그 곳에 낡은 전축과 음반이 몇 장 있었는데 중학생 시절부터 나의 영웅인 송창식의 LP가 한 장 있었다. 세련된 재킷 디자인이 마음에 들었다. 검은 바탕에 SONG CHANG SIK을 적고 열창하는 그의 사진을 크지 않게 쓴 게 다였다. 노래는 대부분 느리고 사색적인 것들이었다. 내가 가장 좋아한 ‘새는’과 친구들 사이에서 유행처럼 번지던 김민기의 곡 ‘강변에서’도 있었다. ‘밤눈’은 그 날 처음 들었는데, 좁은 방이 술기운으로 떠들썩했는데도 노래가 끝날 때까지 꼼짝도 하지 못하고 집중했다. 곡조는 아득하고 가사는 슬퍼 눈물이 났다.

한밤중에 눈이 내리네 소리도 없이/가만히 눈감고 귀 기울이면/?까마득히 먼 데서 눈 맞는 소리/?흰 벌판 언덕에 눈 쌓이는 소리.

고요하고 느릿하게 흐르던 선율이 밤하늘을 향해 격정적으로 터졌다.

눈발을 흩이고 옛 얘길 꺼내/ 아직 얼지 않았거든 들고 오리다/ 아니면 다시는 오지도 않지/ 한밤중에 눈이 내리네 소리도 없이.

노랫말을 쓴 이는 최인호였다. 젊은 감성 출렁이는 시에 송창식은 청춘의 고뇌를 입혀 명곡을 탄생시켰다. 그날 밤 ‘밤눈’은 열 번도 넘게 돌아갔고 주전자도 그 숫자만큼 나뒹굴었다. 밤이 이슥해 문을 밀치고 나섰을 때 우리는 일제히 탄성을 질렀다. 진짜 밤눈이 소리도 없이 내리고 있었기 때문이다. 그 순간 나의 ‘밤눈’이 완성되었다.

서른 무렵 첫 오디오를 마련했을 때 그 음반을 수소문했다. 발매한 지 20년이 다 돼 청계천 중고레코드 가게를 보물찾기하듯 뒤져야 했다. ‘돌레코드’에서 어렵사리 찾아내 500원을 주고 샀는데 상태가 좋지 않았다. 비닐 테이프로 재킷을 둘러싼 걸로 봐서 다방에서 혹사당한 음반이었다. 하이타이를 물에 풀어 땟물을 씻어내고 말린 다음 턴테이블에 올리자 함박눈 내리던 그날 밤의 풍경이 흑백영화처럼 떠올랐다.

‘밤눈’은 송창식의 대표곡에는 꼽히지 못한다. ‘송창식 히트곡’류의 음반에는 빠지기 일쑤다. 그러나 그 애달픈 노래는 아직 소년이었던 그 해 겨울의 비정상적 절간생활과 함께 나의 음악듣기 역사에 남았다. 겨울 초입에, 또는 눈이 내리면 낡은 비닐레코드에 바늘을 내리고 추억을 되새긴다. 반가운 것은 블루스 가수 강허달림이 최근 낸 음반에 ‘밤눈’이 실린 것이다. 선배 송창식의 수많은 명곡 중에서 그 노래를 골라 낸 게 기특하다. 두 사람이 부르는 ‘밤눈’을 번갈아 들을 수 있어서 행복하다.

