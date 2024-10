[소중 NIE] 뉴스 레시피

'뉴스 레시피'는 뉴스를 소재로 다양한 활동을 할 수 있도록 알려주는 코너입니다. 마치 요리 재료로 맛있는 음식을 만드는 요리 레시피와 같죠. 이번 주 재료는 ‘온실가스로 인한 기후변화’입니다. 기후변화라는 시한폭탄의 시계는 이미 초읽기에 들어갔다고 합니다. 더 이상 미룰 수 없는 시급한 과제입니다. 온실가스로 인해 지구의 평균 온도가 상승할 경우 우리의 생존이 위협받을 수 있으니까요. 세계 각국은 한 목소리로 온실가스를 줄이고 화석연료를 친환경 에너지로 대체해야 한다고 말합니다. 아래 두 글을 잘 읽고 ‘내가 생각하는 온실가스 줄이는 방법’을 적어 학교·학년·이름과 함께 소년중앙 홈페이지(sojoong.joins.com) 자유게시판에 [뉴스 레시피]라는 말머리를 달아 올려 주세요.

2℃, 인류 역사상 가장 중요한 숫자

햄릿의 대사 “To be or not to be(죽느냐 사느냐)”가 “투시 오어 낫 투시(2℃ or not 2℃, 2도냐 아니냐)”란 질문으로 인류에게 다가와 있습니다. 지난 30일부터 파리에서 열리고 있는 기후변화협약 당사국총회는 산업혁명 이전과 대비해 지구 평균기온 상승을 2도 이내로 묶을 방안을 결정하는 중요한 회의입니다. 평균 기온이 2도 이상 상승하면 가뭄, 홍수, 해수면 상승, 동식물 멸종 등 재앙이 닥칠 것이라고 전문가들은 경고하고 있죠.

선진국과 개발도상국 모두 온실가스 감축에 적극 참여하는 이른바 ‘신(新)기후체제’가 출범한다면 ‘2도 목표’가 불가능한 것도 아닙니다. 이를 위해서는 2060~2075년에는 온실가스 순(純)배출량이 제로가 돼야 합니다.

앞으로 유엔은 5년마다 각국 정부로부터 온실가스 감축 이행사항을 보고받아 평가하고 목표 수정을 촉구하는 일을 반복할 것입니다. 이런 노력의 성패가 최종 판가름 날 2100년은 결코 먼 미래가 아닙니다. ‘밀레니엄 베이비’로 태어난 지금의 중3~고1 학생들이 100세가 되는 해죠. 이들 중 상당수는 할아버지·할머니로 살아남아 부모 세대가 얼마나 현명하게 대처했는지 떠올릴 것입니다.

2015년 11월 30일자 중앙일보

‘엘니뇨’ 탓 가뭄 극심 지구촌 물 전쟁은 온난화 때문

지구촌이 가뭄으로 고통받고 있습니다. 기상학자들은 지구온난화 영향으로 사막화 현상이 가속화하고 있다고 우려하죠. 극심한 물 부족에 시달리는 22세기 인류의 암울한 미래를 그린 영화 ‘매드맥스’를 연상케 합니다.

미국 캘리포니아주 중부 센트럴밸리에서 아몬드 농장을 하는 짐 야스퍼는 지난 6월 아몬드 나무 5만1000그루를 베어냈습니다. 캘리포니아를 강타한 지독한 가뭄으로 과거보다 두 배 이상 물값이 들어 농장을 유지하기 어려워졌기 때문이죠. 가뭄으로 인한 경제 피해는 막대합니다. 세계은행 보고서에 따르면 전 세계에서 가뭄·홍수 등 물과 관련된 이상기후로 2000~2014년 매년 330억 달러(약 36조4000억원)의 손실을 봤습니다. 이 기간 피해를 본 사람은 23억 명에 달합니다.

가뭄이 발생하는 주요 원인은 엘니뇨 현상입니다. 엘니뇨는 적도 부근 바닷물 온도가 비정상적으로 높아지는 현상을 말해요. 엘니뇨 감시 구역(북위 5~남위 5도, 서경 120~170도)의 해수면 온도가 평균 수온보다 섭씨 0.5도 높으면 엘니뇨가 시작됐다고 보죠. 지난해부터 심술을 부려온 엘니뇨는 아시아·아프리카 등에 가뭄을 불러왔습니다.

엘니뇨의 뒤에는 지구온난화가 있습니다. 영국 런던유니버시티칼리지(UCL) 연구팀에 따르면 세계 200여 개 국가에서 1800년대 후반에 비해 평균 기온이 2도 이상 올랐습니다. 이런 가뭄이 지속되면 평균 기온이 4도 올라갈 수 있다는 경고도 나오고 있습니다. 앤서니 코스텔로 UCL 글로벌보건연구센터 소장은 “지구온난화로 가뭄과 물 부족 현상이 심해지면 농작물 등 먹거리가 부족해지고 질병도 창궐한다”고 설명했습니다.

극심한 가뭄은 정치·사회적 불만으로 이어져 전쟁을 촉발하는 원인이 되기도 해요. 시리아는 2006년부터 내전 발생 직전인 2010년까지 최악의 가뭄을 겪었어요. 흉작→식료품 가격 상승→극심한 생활고로 이어지는 고통의 굴레 속에 시리아인들의 분노는 극에 달했습니다. 사회적 불만이 내전으로까지 번졌다는 분석이 나온 이유랍니다.

2015년 6월 27일자 중앙일보

따라해 보세요

지구온난화가 세계에 미치는 영향

최근 기후변화와 온실가스 배출 줄이기에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 지구온난화 하면 가장 먼저 떠오르는 것이 북극·남극의 빙하가 녹아 해수면이 상승하는 것이죠. 온난화로 인한 기후변화는 인류에게 심각한 위협을 불러 일으킬 수 있습니다. 어떤 나라에서는 물난리가 일어날 수 있고, 지구 반대편에서는 가뭄 피해를 입을 수도 있어요. 그만큼 지구온난화가 세계에 미치는 영향은 막대합니다. 오른쪽 그림은 양창규 작가의 ‘북극곰의 눈물’이란 카툰 작품입니다. 인간이 무분별하게 내뿜는 온실가스 때문에 지구의 온도가 높아지고, 북극의 빙하가 녹아 북극곰이 살아갈 터전을 잃고 있다고 해요. 조그만 빙하에 몸을 맡긴 채 서글프게 떠내려가는 북극곰의 모습이 처량하게만 보입니다. 여러분이 생각하는 지구온난화는 어떤 모습인가요? 가뭄으로 땅이 갈라지거나, 온도에 민감한 동·식물이 힘들어하는 모습을 떠올릴 수 있겠죠. 해수면이 높아져 도시가 물에 잠긴다는 최악의 상황도 생각해 볼 수 있고요. 여러분이 생각하는 지구 온난화로 인한 피해 모습을 자유롭게 그린 후 소중 홈페이지(sojoong.joins.com) 자유게시판에 올려주세요. 올릴 때는 [따라해 보세요]라는 말머리도 잊지 말고 붙여 주세요.

자료제공=카툰캠퍼스, (사)한국카툰협회

▶소년중앙 페이스북

▶소년중앙 지면 보기

▶소년중앙 구독 신청