엑소 더블 타이틀곡 ‘싱포유’ · ‘불공평해’로 컴백, 겨울 남자로 변신한 엑소 '기대'

그룹 엑소가 더블 타이틀곡 ‘싱 포 유(Sing For You)’와 ‘불공평해(Unfair)’로 컴백한다.

엑소는 오는 10일 겨울 스페셜 앨범 ‘Sing For You’를 발표한다.

더블 타이틀 곡 ‘Sing For You’는 어쿠스틱 기타와 멤버들의 보이스가 잘 어우러진 감미로운 팝 발라드 곡이다. 사랑하는 사람들에게 평소에는 쑥스러워 말하지 못했던 사랑 표현을 노래하듯이 고백한다는 따뜻한 내용을 담았다.

또 다른 타이틀 곡인 ‘불공평해(Unfair)’는 트렌디하고 밝은 멜로디와 건반 패턴의 조화가 인상적인 미디엄 팝 곡이며, 사랑스러운 연인에 대한 감정을 재치 있게 표현한 가사와 엑소의 보컬이 잘 어우러진 러브송으로 색다른 매력을 느낄 수 있다.

엑소는 새 앨범 ‘Sing For You’ 발매를 기념해 10일 밤 10시 잠실 롯데월드에서 네이버 스타 라이브 애플리케이션 V의 엑소 채널을 통해 ‘EXO COMEBACK STAGE – Sing For You ’를 진행할 예정이다. 이날 신곡 무대를 처음 공개함은 물론 앨범 소개와 근황 토크 등 다양한 이야기를 나눌 계획이다.

한편, 엑소의 겨울 스페셜 앨범 ‘Sing For You’의 전곡 음원은 10일 0시 공개되며, 같은 날 오프라인 매장에서도 음반 발매된다.

‘엑소 더블 타이틀곡’ ‘엑소 더블 타이틀곡’

온라인 중앙일보

[사진 SM엔터테인먼트]