[인사] 산업통상자원부 外

◆산업통상자원부<부이사관 승진>▶미주통상과장 김정일
◆해양수산부<과장급 전보>▶지도교섭과장 임영훈
◆MBC▶드라마국 드라마R&D센터장 김도훈▶〃 드라마해외제작부장 박홍균
◆사학연금▶상임이사 변호석
◆KOTRA<1직급(처장) 승진>▶나고야무역관장 김현태▶기획조정실 예산팀장 이광호▶수출기업화지원실 수출첫걸음지원팀장 조영수<2직급(부장) 승진>▶런던무역관 장상해▶실리콘밸리〃 채희광▶디트로이트〃 홍두영▶아바나무역관장 정덕래▶기획조정실 김두식<해외무역관장 파견>▶중남미지역본부장 겸 멕시코시티무역관장 양국보▶파리무역관장 최문석▶시카고〃 손수득▶자카르타〃 김병삼▶오사카〃 이광호▶부에노스아이레스〃 김상순▶나고야〃 김삼식▶토론토〃 박성호▶항저우〃 임성환▶첸나이〃 김선기▶바르샤바〃 이종섭▶오클랜드〃 윤여필▶카르툼〃 조일규▶과테말라〃 이훈 ▶도쿄무역관 해외IT지원센터 운영팀장 남우석
◆한전KPS<상무>▶황성목 최상현 최중호 강동훈 김순익<전보>▶기획처장 서명석▶발전사업처장 이용희▶원자력〃 지광민▶태안〃 이종훈▶하동〃 진욱성▶울산〃 장익환▶삼천포〃 표청수▶영흥〃 최현삼▶고리〃 김인호▶월성〃 김수엽▶한빛〃 권용희▶한빛3〃 임천석▶월성2〃 허윤형▶플랜트사업센터장 김도섭▶인재개발원장 성연수▶원자력연수원장 박홍규▶인천사업소장 김민수▶평택〃 서동창▶호남〃 이재권▶제주〃 이승귀▶군산〃 현창래▶삼척〃 차동준▶화성〃 강기석▶서천〃 복남근▶부산〃 송영목▶남제주〃 손영철▶서울〃 김지홍▶동해〃 이형호▶일산〃 김형배▶고리2〃 김창현▶한울2〃 허상국▶한울3〃 경현수▶월성3〃 김재동▶신고리2시운전〃 이두재▶암바토비〃 어해용▶매그나하트〃 정이량▶원전전문정비실장 김인수▶경인〃 류상돈▶중부〃 조익수▶남부〃 김세기▶동부〃 신대호▶복합〃 이대송▶서울송변전지사장 구회곤▶대전〃 송기용▶대구〃 양동규▶광주〃 서철원▶부산〃 윤수근▶미래성장센터 기술연구원장 천영식